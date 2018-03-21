Açlığın ‘siniri’ bozuldu
ABD’li bilim insanları belki de obeziteyi bitirecek önemli bir başarıya imza attılar. Geliştirilen yeni yöntemle, vücudun beyne gönderdiği ‘açlık hissini’ taşıyan sinyallerden sorumlu ’vagus‘ adlı sinir donduruldu. Böylece beyne giden ‘açım’ sinyali azaltıldı.
ABD’deki Emory Üniversitesi’nden araştırmacılar, kilo verme ile ilgili yeni bir araştırmaya imza attılar. Araştırmacıların geliştirdiği yeni yöntem, açlık sinyallerini vücuda taşıyan ‘vagus’ adlı siniri özel bir yöntemle dondurarak açlık hissini azalttı. Aç olunduğunda minik bir elektrik sinyali vagus siniri yoluyla mideden beyne ulaşarak, açlık hissini meydana getiriyor. İkinci bir sinyal de bu kez beyinden mideye giderek ‘Ye’ komutu veriyor. Araştırmayı yapan ekibin başkanı Dr. David Prologo’ya göre kilolu ve obezlerde, bu sinyallerin yoğunluğu az kilolulara göre daha aktif.
Deneyde ekip, bilgisayarlı tomografi (CT) teknolojisinden faydalanarak, ‘vagus’un yerini bulup bu siniri soğuk argon gazıyla dondurdu. Ardından ‘vagus’ları dondurulan kilolu ve obezlerden oluşan 10 kişinin, 30, 60 ve 90 günlük periyotlarla vücutlarındaki değişim ve açlık hisleri gözlendi. Çok az acı veren ve önemli bir yan etkiye yol açmayan deney sonucu, daha 3 ay geçmeden, deneklerdeki açlık hissinin önemli ölçüde azaldığı gözlemlendi. Deneklerin biri hariç tümü, az miktarda da olsa kilo vermeyi de başardı.
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