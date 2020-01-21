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Haber Giriş: 21.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Acil kaçış sistemi testi geçti

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Acil kaçış sistemi testi geçti

Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, astronotlu uzay uçuşlarına başlamadan önce ‘acil durum kaçış sistemi’ni başarıyla test etti.

Ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk’un kurucusu olduğu SpaceX, önceki gün Florida’nın Cape Canaveral Uzay Üssü’nden Dragon kargo mekiğini fırlattı. Dragon kargo mekiğiyle fırlatılan Falcon 9 roketi, astronotların kalkış anındaki acil durumlarda güvenli bir şekilde mekiği terk etmesine olanak sağlayacak acil kaçış sistemlerinin test edilmesi için bilinçli olarak patlatıldı. Başarılı geçen testin sonunda Dragon mekiği, Atlantik Okyanusu’nda daha önce belirlenen bölgeye düştü. SpaceX’in astranotlu uçuşlara yılın ilk yarısında başlaması bekleniyor.

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