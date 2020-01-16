Acil inişte yakıtı okullara boşalttı

Amerikan Delta Airlines şirketine ait yolcu uçağı motor arızası nedeniyle havalandığı Los Angeles Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yaptı. Uçağın yükünü azaltmak için yakıtını Cudahy kasabası üzerinde boşaltması sonucu bölgedeki 6 okulda öğrenim gören çoğu çocuk 60 kişide solunum problemleri ve cilt tahrişleri meydana geldi. Federal Havacılık İdaresi konuyla ilgili soruşturma başlattı. Havacılık kuralları gereği acil inişler sırasında uçaklar sadece belirlenen bölgeler üzerinde ve yüksek irtifada yakıtlarını boşaltabiliyor.