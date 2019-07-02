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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.07.2019 - 20:16, Son Güncelleme:

'Acil durum' hareketliliği! ABD ve Rusya’dan peş peşe iptaller

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'Acil durum' hareketliliği! ABD ve Rusya’dan peş peşe iptaller

Beyaz Saray Basın Yetkilisi Alyssa Farah ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Beyaz Saray’a dönmesinin “acil bir duruma işaret etmediğini” söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Farah, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Acil durum hareketliliği ABD ve Rusya’dan peş peşe iptaller

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence

“Başkan Yardımcısının Washington’da kalmasını gerektiren bir durum oluştu. New Hampshire’a yapacağı ziyareti yeniden ayarlamak için sabırsızlanıyor.”
Bunun yanında ismi verilmeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, Voice of America’ya yaptığı açıklamada Pence’in Beyaz Saray’a dönmesinin “Başkan Donald Trump’ın sağlık durumuyla hiçbir alakası olmadığını” söyledi.

Medyada daha önce yer alan haberlerde Pence’in morfin benzeri bir kimyasal olan opioid kriziyle ilgili bir etkinliğe katılmak üzere New Hampshire’ya yapacağı yolculuğu iptal ettiği ve Pence’e Beyaz Saray’a dönmesi gerektiğinin söylendiği belirtilmişti. Söz konusu olaydan dakikalar sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkenin Savunma Bakanı Sergey Shoygu ile görüşmek için bir etkinliği iptal ettiği duyuruldu.

Acil durum hareketliliği ABD ve Rusya’dan peş peşe iptaller

PUTİN, SAVUNMA BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus su altı araştırma gemisinde çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin, "Bu kaza, Rusya ve ordumuz için büyük bir kayıp." dedi.

Rus su altı araştırma gemisinde çıkan yangın nedeniyle rutin programını iptal eden Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Putin, görüşmede, yangında çok sayıda nitelikli insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Kazanın meydana geldiği gemi sıradan bir gemi değildi. Hayatını kaybeden 14 kişi arasında 7 birinci seviye kaptan vardı ve 2'si Rusya Kahramanı ödülüne sahipti. Bu kaza Rusya ve ordumuz için büyük bir kayıp." ifadesini kullandı.

Ölen denizcilerin yakınlarına başsağlığı dileyen Putin, Şoygu'ya yönelik, "Kazadan kurtulanlara ve ölen denizcilerin ailelerine gerekli yardımların sağlanmasını, kazaya ilişkin araştırmayla şahsen ilgilenmenizi ve bana rapor vermenizi istiyorum." dedi.

Şoygu ise yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen su altı araştırma gemisinde dün yangın çıktığı belirtilmişti.

Yangının biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıktığı ve 14 denizcinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Rus basınında çıkan bazı haberlerde ise yangının "Loşarik" adıyla bilinen ve nükleer enerjiyle çalışan istihbarat denizaltısında çıktığı öne sürülüyor.

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