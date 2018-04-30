'Açıklayacağım' demişti, İran'ı suçladı!
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran’ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğunu öne sürdü.
İran’ın gizli nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğuna ilişkin ellerinde yeni ve somut deliller olduğunu öne süren Netanyahu, İran’ın nükleer arşivinin kopyalarını ele geçirdiklerini iddia etti.
İran’da çok yüksek düzey gizliliği olan bir yerden Amad Projesi belgelerini ele geçirdiklerini söyleyen Netanyahu, İran’ın nükleer silah üretme ve deneme çalışmalarını uluslararası toplumdan sakladığını, ele geçirilen belgelerin bu çalışmaları somut olarak ortaya koyduğunu öne sürdü.
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Netanyahu'nun bu akşam İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin önemli bir açıklama yapacağı ifade edilmişti.
Netanyahu'nın Tel Aviv'de konuşma yapacağı ifade edilmiş, konuşmanın dün gece Suriye'de yine İranlıların konuşlandığı bir üssü vurduklarına dair iddiaları değil, İran'la nükleer anlaşmayı ele alacağı belirtilmişti.
İsrailli bir gazeteci, Netanyahu'nun İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşma konusunda 'yeni istihbarat bilgilerini' açıklayacağını öne sürmüştü.
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