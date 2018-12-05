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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
05.12.2018 - 01:28, Son Güncelleme:

Açıklamaları deprem etkisi yarattı

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Açıklamaları deprem etkisi yarattı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile gerçek bir ticaret anlaşmasına ulaşılamaması durumunda gümrük vergilerinin süreceğini belirterek "Benim tarife adamı olduğumu hatırlayın" dedi. Trump'ın ticaret anlaşmasının gerçekleşmeyebileceği sinyalini taşıyan açıklamaları, ABD borsalarında deprem etkisi yarattı.

Trump'ın sosyal medya hesabından Çin'le ilgili yaptığı açıklamalar, ticaret savaşı endişelerinin yeniden yükselmesine neden oldu. Washington ve Pekin arasındaki ticaret müzakerelerinin yeniden başladığını belirten Trump, yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

"Çin'le müzakereler halihazırda yeniden başladı. Eğer uzatılmazlarsa Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Arjantin'de buluştuğumuz mükemmel ve sıcak akşam yemeğinden itibaren 90 gün içerisinde sona erecek. Robert Lighthizer;

Steven Mnuchin, Larry Kudlow, Wilbur Ross ve Peter Navarro ile yakından çalışarak Çin ile gerçek bir ticaret anlaşmasının mümkün olup olmadığına bakacak.

Eğer mümkünse anlaşmayı tamamlayacağız. Çin'in bir an önce tarım ürünleri ve daha fazlasını satın almaya başlaması gerekiyor. Başkan Şi ve ben bu anlaşmanın gerçekleşmesini istiyoruz ve bu muhtemelen olacak ancak bu olmazsa benim bir tarife adamı olduğumu hatırlayın. Ülkeler veya insanlar ulusumuzun zenginliğini yağmalamaya geldiğinde, onlara bunun karşılığını ödetmek istiyorum. Bu ekonomik gücümüzü en yüksek seviyeye çıkarmamızın en iyi yolu. Şu an tarifelerden milyarlarca dolar alıyoruz. ABD'yi yeniden zenginleştireceğiz."

ABD PİYASALARINI ALTÜST ETTİ
Trump'ın ticaret anlaşmasının gerçekleşmeyebileceği sinyalini taşıyan bu açıklamaları, ABD-Çin ateşkesinin yarattığı iyimserlikle hafta başında sert yükselen hisse senetlerinde deprem etkisi yarattı.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 3,10, Standard&Poor's 500 Endeksi yüzde 3,24 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 3,8 değer kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçen hafta sonu Buenos Aires’te düzenlenen “G20 Liderler Zirvesi” kapsamında yaptıkları görüşmede 90 günlük ateşkes üzerinde mutabık kaldıklarını açıklamışlardı.

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