Açıklamalar peş peşe geldi: AB Sudan'a çağrı yaptı
AB'den Sudan'da halkın değişim talebini askeri konseyin karşılayamayacağı belirtilerek, yönetimin sivil hükümete devredilmesi çağrısı yapıldı. ABD yönetimi ise barışçıl ve demokratik Sudan'ı desteklediğini belirterek, geçiş otoritesini yönetimde sivil katılımına izin vermeye çağırdı.
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Sudan'da halkın değişim talebinin askeri konsey tarafından karşılanamayacağını belirterek, yönetimin sivil hükümete devredilmesi ve bu süreçte taraflara itidal çağrısında bulundu.
Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Mogherini, Sudan halkının aylardır barışçıl ve kararlı şekilde değişim talebinde bulunduğunu ifade etti.
Mogherini, "Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'nın da (Musa Faki Muhammed) bugün yaptığı açıklamada altını çizdiği üzere, Afrika Birliği Sözleşmesi'nin ilkelerini de ihlal eden askeri konsey, halkın değişim talebini karşılayamaz." değerlendirmesinde bulundu.
Sadece "güvenilir" ve "kapsayıcı" siyasi sürecin Sudan halkının beklentilerini karşılayabileceğini vurgulayan Mogherini, "Bu da sadece yönetimin hızlı şekilde sivil hükümete devredilmesiyle gerçekleşebilir. Bu zaman zarfında tüm taraflara itidal çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.
ABD'DEN İLK AÇIKLAMA
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, ABD yönetiminin Sudan'da darbe olup olmadığına yönelik soruya Palladino, "Bu Sudan halkı için tarihi bir an, şu anda bu konuda nihai bir değerlendirmemiz yok." cevabını verdi.
Palladino, bakanlığın günlük basın toplantısında Sudan'daki darbe hakkında ABD yönetiminden gelen ilk açıklamayı yaptı.
ABD yönetiminin, Sudan'da darbe olup olmadığına yönelik soruyu Palladino, "Bu Sudan halkı için tarihi bir an, şu anda bu konuda nihai bir değerlendirmemiz yok." şeklinde yanıtladı.
"ABD, barışçıl ve demokratik Sudan'ı kuvvetli şekilde desteklemektedir." ifadesini kullanan Palladino, geçiş otoritesini, yönetimde sivil katılımına izin vermeye davet etti.
"Sudan halkı, kendisini kimin yöneteceğini kendi belirlemelidir." diyen Palladino, ABD'nin şu anki odak noktasının Sudan'daki ABD Büyükelçiliği çalışanları ve vatandaşlarının güvenliği ve refahı olduğunu vurguladı.
Palladino, "Sudan'daki durum şu an değişken, yakından takip ediyoruz." dedi.
Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.
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