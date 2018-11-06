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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.11.2018 - 19:13, Son Güncelleme:

Açık açık tehdit etti: Askeri yanıtsız bırakılamaz

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Açık açık tehdit etti: Askeri yanıtsız bırakılamaz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun Rusya sınırlarında askeri varlığını artırma eylemlerine mutlaka askeri yanıt verileceğini söyledi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanyol mevkidaşı Josep Borrell ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "NATO'lu komşularımızın Rusya sınırlarında askeri altyapısını ve askeri varlığını artırma yönündeki adımları, askeri yanıtsız bırakılamaz" dedi.

DİYALOG KURMAK ZORUNDA BIRAKACAK

Sputnik'in haberine göre sözlerinin Rusya'nın gerilimi artırmaya ilgi duyduğu anlamına gelmediğini kaydeden Lavrov, ordular arasında tam teşekküllü diyalog kurulması gerektiğini ancak NATO'nun bundan kaçtığını ve günün birinde hayatın İttifak'ı Rusya'yla diyalog kurmak zorunda bırakacağını belirtti.

CİDDİ ANLAMDA TEHDİT

Lavrov, NATO'nun Rusya sınırlarındaki eylemlerinin Moskova'yı endişelendirdiğini de ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, Rusya'nın güvenliğini ciddi anlamda tehdit ediyor ve yeni üyelerin topraklarında kalıcı olarak askeri güçler konuşlandırılmasının önüne geçmek için imzalanan Rusya-NATO Kurucu Belgesi'ni ihlal ediyor."

 

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