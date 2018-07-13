Acı fotoğraf
Dünyanın en bakir bölgelerinden Kuzey Kutbu’nda Norveç’e bağlı Svalbard Adası’nda iki yavru kutup ayısı, büyük bir plastik atıkla oynarken böyle görüntülendi.
15 bilim adamı ve gönüllü kişilerin oluşturduğu bir ekip, Norveç Takımadaları’nda 10 gün geçirdi.
Sadece 2 bin 500 insan nüfusuna sahip Svalbard Adası’nda çok sayıda plastik, sigara izmariti, gıda ambalajı ve ıslak mendil gibi atıklar bulundu.
Bu kare de insanoğlunun dünyayı nasıl kirlettiğine ilişkin sembol fotoğraflardan biri olarak kayıtlara geçti.
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