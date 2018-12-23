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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
BBC Türkçe
23.12.2018 - 15:32, Son GÃ¼ncelleme:

'AcÄ± FÄ±ndÄ±k' operasyonu

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'AcÄ± FÄ±ndÄ±k' operasyonu

Ä°talya'nÄ±n Ã¼nlÃ¼ kakaolu fÄ±ndÄ±k kremasÄ± organize bir soyguna konu oldu. 500 bin Euro deÄŸerindeki 5 tÄ±r dolusu kakaolu fÄ±ndÄ±k kremasÄ± Ã§alan bir Ã§ete 2 yÄ±l sonra yakalandÄ±.

2016 yÄ±lÄ±nda sahte bir daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketi kurarak 5 tÄ±r dolusu kakaolu fÄ±ndÄ±k kremasÄ± Ã§aldÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 3 kiÅŸi ev hapsine alÄ±ndÄ±, bir kiÅŸi de adli kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°talyan basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re bu 4 kiÅŸi, 500 bin Euro deÄŸerindeki kakaolu fÄ±ndÄ±k kremasÄ± kargosunu Ã§almak iÃ§in teferruatlÄ± bir plan uyguladÄ±.

Ã‡ete ilk olarak Bologna kentinde bir ÅŸirket kurarak kakaolu fÄ±ndÄ±k kremasÄ± Ã¼reticisi ile irtibata geÃ§ti. Sahte belgelerle 3 milyon Euro ciro gÃ¶steren ÅŸirket ilk olarak Ã¼nlÃ¼ firmadan 100 bin Euro deÄŸerinde kakaolu fÄ±ndÄ±k kremasÄ± satÄ±n aldÄ±.

Bu alÄ±mla firmanÄ±n gÃ¼venini kazanan Ã§ete, daha sonra ise "bÃ¼yÃ¼k vurgun" iÃ§in harekete geÃ§ti ve bu kez 500 bin Euro deÄŸerinde Ã¼rÃ¼n sipariÅŸi verdi.

ÃœnlÃ¼ firma, bu satÄ±ÅŸ karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± Ã§ekin sahte olduÄŸunu keÅŸfettiÄŸinde ise 5 tÄ±r dolusu Ã¼rÃ¼n Ã§oktan ortadan kaybolmuÅŸtu.

ÃœnlÃ¼ firma, Ã§etenin ÅŸirket adresi olarak gÃ¶sterdiÄŸi Bologna'daki adrese baÅŸvurduÄŸunda ise "ÅŸirket sahipleriyle" deÄŸil, binayÄ± onlara kiralayan ancak kira Ã¼cretini alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶fkeli mÃ¼lk sahibiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. OlayÄ±n polise bildirilmesi Ã¼zerine, Ã§etenin tÄ±rlarÄ± iÃ§in aldÄ±ÄŸÄ± benzinin parasÄ±nÄ± da Ã¶demediÄŸi ve bir benzin istasyonunu da 8 bin Euro dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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AcÄ± FÄ±ndÄ±k operasyonu

OPERASYONUN ADI: "ACI FINDIK"

Polisin "AcÄ± FÄ±ndÄ±k" adÄ±nÄ± verdiÄŸi operasyonda yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±l sonra Ã§ete yakalandÄ±. Bologna'daki 3 erkek ile Napoli'deki bir kadÄ±n hakkÄ±nda dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k amaÃ§lÄ± suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurmak ve nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k suÃ§lamalarÄ±yla soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±.

Antonio Annunziata (33), GiosuÃ¨ Guglielmi (47), Ferdinando Faravolo (41) isimli zanlÄ±lar soruÅŸturma sÃ¼resince ev hapsine alÄ±nÄ±rken 34 yaÅŸÄ±ndaki Napolili bir kadÄ±na da adli kontrol uygulanmasÄ±na karar verildi.

Ortadan kaybolan 5 tÄ±r dolusu kakaolu fÄ±ndÄ±k kremasÄ±nÄ±n izine ise rastlanmadÄ±. Ä°talyan basÄ±nÄ±, Ã§etenin bu "tatlÄ± kargoyu" muhtemelen sattÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiriyor.

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