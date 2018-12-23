'AcÄ± FÄ±ndÄ±k' operasyonu

2016 yÄ±lÄ±nda sahte bir daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketi kurarak 5 tÄ±r dolusu kakaolu fÄ±ndÄ±k kremasÄ± Ã§aldÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 3 kiÅŸi ev hapsine alÄ±ndÄ±, bir kiÅŸi de adli kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°talyan basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re bu 4 kiÅŸi, 500 bin Euro deÄŸerindeki kakaolu fÄ±ndÄ±k kremasÄ± kargosunu Ã§almak iÃ§in teferruatlÄ± bir plan uyguladÄ±.

Ã‡ete ilk olarak Bologna kentinde bir ÅŸirket kurarak kakaolu fÄ±ndÄ±k kremasÄ± Ã¼reticisi ile irtibata geÃ§ti. Sahte belgelerle 3 milyon Euro ciro gÃ¶steren ÅŸirket ilk olarak Ã¼nlÃ¼ firmadan 100 bin Euro deÄŸerinde kakaolu fÄ±ndÄ±k kremasÄ± satÄ±n aldÄ±.

Bu alÄ±mla firmanÄ±n gÃ¼venini kazanan Ã§ete, daha sonra ise "bÃ¼yÃ¼k vurgun" iÃ§in harekete geÃ§ti ve bu kez 500 bin Euro deÄŸerinde Ã¼rÃ¼n sipariÅŸi verdi.

ÃœnlÃ¼ firma, bu satÄ±ÅŸ karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± Ã§ekin sahte olduÄŸunu keÅŸfettiÄŸinde ise 5 tÄ±r dolusu Ã¼rÃ¼n Ã§oktan ortadan kaybolmuÅŸtu.

ÃœnlÃ¼ firma, Ã§etenin ÅŸirket adresi olarak gÃ¶sterdiÄŸi Bologna'daki adrese baÅŸvurduÄŸunda ise "ÅŸirket sahipleriyle" deÄŸil, binayÄ± onlara kiralayan ancak kira Ã¼cretini alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶fkeli mÃ¼lk sahibiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. OlayÄ±n polise bildirilmesi Ã¼zerine, Ã§etenin tÄ±rlarÄ± iÃ§in aldÄ±ÄŸÄ± benzinin parasÄ±nÄ± da Ã¶demediÄŸi ve bir benzin istasyonunu da 8 bin Euro dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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OPERASYONUN ADI: "ACI FINDIK"

Polisin "AcÄ± FÄ±ndÄ±k" adÄ±nÄ± verdiÄŸi operasyonda yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±l sonra Ã§ete yakalandÄ±. Bologna'daki 3 erkek ile Napoli'deki bir kadÄ±n hakkÄ±nda dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k amaÃ§lÄ± suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurmak ve nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k suÃ§lamalarÄ±yla soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±.

Antonio Annunziata (33), GiosuÃ¨ Guglielmi (47), Ferdinando Faravolo (41) isimli zanlÄ±lar soruÅŸturma sÃ¼resince ev hapsine alÄ±nÄ±rken 34 yaÅŸÄ±ndaki Napolili bir kadÄ±na da adli kontrol uygulanmasÄ±na karar verildi.

Ortadan kaybolan 5 tÄ±r dolusu kakaolu fÄ±ndÄ±k kremasÄ±nÄ±n izine ise rastlanmadÄ±. Ä°talyan basÄ±nÄ±, Ã§etenin bu "tatlÄ± kargoyu" muhtemelen sattÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiriyor.

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