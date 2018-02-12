Acaba futbolcu olarak mı kalsaydı?

ÇOK hızlı başladı. Kısa sürede büyük ilgi gördü. Partisinin oyları tırmanışa geçti. O günlerde yapılan anketlerde SPD’nin oyları, Merkel’in partisi CDU’ya yetişti, bazı anketlere göre geçti. Kendisi de Almanya’nın en sevilen politikacısı oldu.

Ancak bu mutlu günler fazla sürmedi. SPD’nin oyları geldiği gibi giderken, Schulz 24 Eylül seçimlerinde hezimet yaşadı.

Aylar süren müzakerelerden sonra başbakan olamasa da kabineye Dışişleri Bakanı olarak giren Martin Schulz, hiç beklemediği gelişmeler karşısında hem SPD Genel Başkanlığı’ndan, hem de Dışişleri Bakanlığı koltuğundan oldu.

İşte futbolcu olmak isterken kendisini Avrupa Parlamentosu’nda bulan Martin Schulz’in inişli-çıkışlı öyküsü.