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    Acaba futbolcu olarak mı kalsaydı?

    Feyzi ŞEKER
    12.02.2018 - 14:55 | Son Güncelleme:

    Avrupa Parlamentosu (AP) eski Başkanı Martin Schulz, Almanya’da 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerden önce partisi SPD’nin genel başkanlığına seçildi. Brüksel’den ülkesine, Merkel’i devirip başbakan olmak için yola çıkmıştı.

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    • Acaba futbolcu olarak mı kalsaydı
    • Acaba futbolcu olarak mı kalsaydı
    • Acaba futbolcu olarak mı kalsaydı
    • Acaba futbolcu olarak mı kalsaydı

    ÇOK hızlı başladı. Kısa sürede büyük ilgi gördü. Partisinin oyları tırmanışa geçti. O günlerde yapılan anketlerde SPD’nin oyları, Merkel’in partisi CDU’ya yetişti, bazı anketlere göre geçti. Kendisi de Almanya’nın en sevilen politikacısı oldu.

    Ancak bu mutlu günler fazla sürmedi. SPD’nin oyları geldiği gibi giderken, Schulz 24 Eylül seçimlerinde hezimet yaşadı.
    Aylar süren müzakerelerden sonra başbakan olamasa da kabineye Dışişleri Bakanı olarak giren Martin Schulz, hiç beklemediği gelişmeler karşısında hem SPD Genel Başkanlığı’ndan, hem de Dışişleri Bakanlığı koltuğundan oldu.
    İşte futbolcu olmak isterken kendisini Avrupa Parlamentosu’nda bulan Martin Schulz’in inişli-çıkışlı öyküsü.

    Etiketler: Martin Schulz , SPD , Merkel , ALMANYA
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