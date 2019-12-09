‘Aç sanatçı’ ‘Komedyen’i yedi

İTALYAN sanatçı Maurizio Cattelan’ın duvara bantlanmış muz eseri, Perrotin Art Basel Miami’deki sergide sanatseverlerle buluşurken, aynı sergide eserlerini sergileyen David Datuna adlı sanatçı, önceki akşam esere yaklaşarak muzu duvardan aldı ve yedi. Sanatçı Datuna yaptığı eylemi ‘Aç Sanatçı’ olarak kendi sosyal medya hesabından duyurdu.

‘BEĞENDİM, LEZZETLİYDİ’

Eser sahibi Maurizio Cattelan’ın eserlerini sevdiğini belirten Datuna paylaşımında, “Benim sanat gösterim. Maurizio Cattelan’ın sanat çalışmalarını seviyorum ve bu kurguyu gerçekten beğendim. Çok lezzetli” ifadelerini kullandı. Galeri yetkilileri eseri satın alan kişinin ihtiyaç halinde muzu başka bir muzla değiştirebileceğini dolayısıyla yenilen muzun yerine yenisinin konulabileceğini belirtti. Komedyen adlı eser, daha önce 120 bin dolara alıcı bulmuş ve sergilendiği sanat galerisinin sahibi Emmanuel Perrotin tarafından, eserin dünya ticaretinin bir simgesi ve klasik bir mizah ögesi olduğunu açıklanmıştı.

‘AMERİKA’SI DA ÇALINMIŞTI

Eser sahibi Cattelan, proje fikrini ilk olarak bir yıl önce sundu. Gezdiği ülkelerde ilham vermesi için otel odasına bir muz asan sanatçının, muz şeklinde heykel üzerinde çalıştığı, bunu ilk olarak çam sakızı reçinesiyle ve sonra bronzla denediği ama istediği sonucu yakalayamadığı belirtildi. Galeri yetkilileri, Cattelan’ın, Komedyen adını verdiği çalışmasında, gerçek bir muz kullanmaya karar verdiğini açıkladı. Sanatçı Maurizio Cattelan, daha önce 18 karat altından yaptığı klozet biçimli heykeli, eylül ayında İngiltere’de sergilendiği Bleinheim Sarayı’ndan çalınmıştı. ‘Amerika’ adı verilen esere yaklaşık 6 milyon dolar değer biçiliyordu.

ARTIK POLİS KORUYOR

- ULUSLARARASI sanat galerisinin çalışanlardan biri Datuna’ya kızsa da yeni bir muz duvara bantlandı ve çalışmayı koruması için polis sevk edildi. Galeri direktörü, Datuna’nın eseri bozmadığını, muzun bir fikir olduğunu belirtti. Sanatçının küresel ticarete bir eleştiri olarak üç adet ürettiği eserin iki versiyonu, geçen hafta düzenlenen sanat fuarında yüz yirmişer bin dolara alıcı bulmuştu. Çalışmanın üçüncü kopyası için 150 bin dolar fiyat belirlenmişti.