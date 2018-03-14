AB'ye mülteci akını durdu
BAŞTA Almanya olmak üzere 2015 ve 2016 yılında mülteci akınına uğrayan Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri 2017 yılında rahat bir nefes aldı.
Geçen yıl 28 AB üye ülkesine sığınma talebinde bulunan mülteci sayısı 650 binde kaldı. AB üye ülkeleri arasında en çok mülteci başvurusu yapılan ülke ise yine Almanya oldu. Almanya'ya 2017 yılında 198 bin 255 sığınmacı başvurdu. Mülteci akınının yaşandığı 2015 yılında ise Almanya'ya sığınan mülteci sayısı yaklaşık 900 bini bulmuştu.
YARDIMA DENETİM ENGELİ
AB'nin Geri Kabul Anlaşması gereği Türkiye'ye yapacağı para yardımına şimdi de sayıştay engeli çıktı. AB Sayıştayı şimdiye kadar Türkiye'ye yapılan mali yardımların herhangi bir projeye bağlı kalmaksızın yapıldığını ve bunun da büyük bir hata olduğu kararına vardı.
AB Sayıştayı bundan sonra Türkiye'ye anlaşma çerçevesinde verilecek paranın daha sıkı denetlenmesini ve yapılacak projelere karşılık verilmesini önerdi. AB Sayıştayı paranın belli kriterlere bağlı olarak verilmesi gerektiğini de önerileri arasına aldı.
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