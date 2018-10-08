AB’ye Makedonya’dan sonra Letonya şoku
AB üyesi eski Sovyet cumhuriyeti Letonya’da cumartesi günü yapılan genel seçimleri Rusya yanlısı Uyum partisi kazandı. Böylece AB, Makedonya’nın adının değiştirilmesiyle ilgili referandumdan sonra Letonya’da da üstünlüğü Rusya’ya kaptırmış oldu.
Letonya’da sandıktan çıkan oy pusulaları sayıldığında Rusya yanlısı görüşleriyle tanınan “Uyum” partisi oyların yüzde 19.8’ini alarak birinci sıraya yerleşti. Batı yanlısı “Gelişim İçin Evet” partisi yüzde 12, popülist “Devlet Kimin” ile “Yeni Muhafazakârlar” partisi toplam yüzde 27 oy aldı. Böylece Letonya’da yeni hükümeti kurma görevi kurallara göre Rusya yanlısı Uyum partisine verilmek zorunda. Seçime bağımsız aday olarak katılan ve seçilen milletvekili sayısı 100 sandalyelik mecliste neredeyse yarısını oluşturduğu için Rusya yanlısı parti olmaksızın yeni hükümetin kurulması imkânsız bir hal alacak.
Yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Letonya’da 500 bin kişi kendini Rus azınlık olarak görüyor. Letonya başkenti Riga Belediye Başkanı Nils Usakovs ise aynı zamanda seçimi kazanan partinin liderliğini de yapıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle