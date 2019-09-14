AB’ye ‘Esnek olun’ mesajı
Brüksel’de Avrupa Birliği-Türkiye Siyasi Direktörler Toplantısı’na katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, vize muafiyeti için gerekli son altı kriteri karşılamaya yönelik çalışmaların ekimden itibaren hızlanacağını söyledi.
Kaymakcı, özellikle terörle mücadele mevzuatı konusunda AB’den ‘anlayış ve esneklik’ talep etti.
Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında güvenliği odağa yerleştiren bir yaklaşım izleyen Türkiye açısından, Terörle Mücadele Yasası’nda AB’nin istediği kapsamlı değişikliği yapmak oldukça zor. Kaymakcı, AB’nin Türkiye’den terörle mücadele yasalarını radikal biçimde yumuşatmasını beklememesi gerektiğini belirterek, “Türkiye, Lüksemburg değil. Bizim bölgemizde çatışmalar ve üç azılı terör örgütü var. Biraz anlayış ve esneklik gerekiyor” dedi.
Toplantı öncesinde Avrupa Politika Merkezi (EPC) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) düzenlediği konferansta konuşan Kaymakcı, ilişkilerde güvenin tekrar inşa edilmesinin önemini vurguladı. Türkiye’nin Avrupa değerlerinden uzaklaşmadığının altını çizen Kaymakcı, biraz cesaretlendirmeyle ilişkilerde farklı ve daha olumlu bir boyuta geçilebileceği mesajını verdi.
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