Aborjinlerin zaferi
Avustralya’nın yerli halkı Aborjinlerin kutsal kabul ettiği dünyaca ünlü ‘dev kızıl kaya’ Uluru, dün itibariyle ziyaretçilerin tırmanışına kapatıldı.
2017’de alınan karar, sit alanının Aborjinler için olan önemi ve çevresel nedenler doğrultusunda alındı. Yasaktan önce dün son kez Uluru’ya tırmanma şansını kaçırmak istemeyen yüzlerce ziyaretçi, sabahın erken saatlerinden itibaren giriş kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Uluru’nun da içinde bulunduğu bölgenin tapusunu 34 yıl önce alan Aborjin Anangu halkı, kendileri için kutsal olduğunu belirttikleri kayaya tırmanışların yasaklanması için uzun yıllardır kampanya yürütüyordu. İki yıl önce Uluru-Kata Tjuta Milli Parkı Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla, Uluru’ya tırmanışın 26 Ekim’den itibaren yasaklanacağını duyurulmuştu.
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