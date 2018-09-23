AB’nin yeni gözdesi Mısır
GÖÇ sorununu Avrupa sınırları dışında çözmeye ve bu çerçevede üçüncü ülkelerde ‘tahliye platformları’ oluşturmaya çalışan Avrupa Birliği, Mısır’ı yakın markaja aldı.
Markajın ana amacı Afrika’dan Avrupa’ya kural dışı mülteci geçişlerinin önüne geçmek. Mültecilerin Avrupa’ya geçişlerini engellemesi karşılığında Mısır ile ekonomik işbirliğini artıracak olan AB, bu ülkenin Arap Ligi’ndeki etkisini de kullanma peşinde.
TUSK, SİSİ İLE GÖRÜŞECEK
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk bu çerçevede bugün Mısır’a gidecek. Tusk, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi ile bir araya gelerek mülteci konusundaki pazarlıkları bir üst aşamaya geçirmeye çalışacak. Brüksel’in planları arasında Şubat 2019’da Mısır’ın başkenti Kahire’de AB-Arap Ligi Zirvesi düzenlenmesi yer alıyor. AB’nin Mısır hamlesine yönelik eleştiri de söz konusu. Eleştiriler AB’nin mülteci sorununu çözme uğruna Mısır’daki insan hakları ihlallerini görmezden geldiği yönünde yoğunlaşıyor.
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