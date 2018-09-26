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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.09.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

AB’nin tüketiminde 'yeşil enerji'nin payı yüzde 30

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AB’nin tüketiminde 'yeşil enerji'nin payı yüzde 30

AB ülkelerinde 2016 yılında brüt nihai enerji tüketiminde "yeşil enerji" olarak adlandırılan kaynaklardan elde edilen enerjinin payı yüzde 30 seviyesinde gerçekleşti.

AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi’nden derlediği verilere göre, 28 üye ülkeden oluşan AB’de 2016 yılında yenilenebilir enerjinin birincil üretimi 211 milyon ton petrol eşdeğeri seviyesinde gerçekleşti.

AB'de üretilen yenilenebilir enerjinin miktarı, 2006 ila 2016 arasında yaklaşık yüzde 66,6 artarken, bu ortalama yıllık yüzde 5,3'lük bir yükselişe denk geldi.

2016 yılında brüt nihai enerji tüketiminde rüzgar, güneş ve biyokütle gibi 'yenilenebilir' olarak adlandırılan kaynaklardan elde edilen enerjinin payı ise yüzde 30 seviyesinde gerçekleşti.

AB’de hidroelektrik güç yüzde 36,9'la en önemli yenilenebilir enerji kaynağı oldu. Ardından yüzde 31,8’le rüzgar gücü, yüzde 19,7 ile diğer kaynaklar ve 11,6 ile de güneş enerjisi sıralandı.

BEŞ ÜLKEDE TÜKETİLEN ELEKTRİĞİN YARISI YENİLENEBİLİR ENERJİDEN

AB üyesi devletler düzeyinde, beş ülkede 2016 yılında tüketilen elektriğin yarısından fazlası yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Bu ülkeler yüzde 73'le Avusturya, yüzde 65'le İsveç, yüzde 54'le Portekiz ile Danimarka ve yüzde 51'le de Letonya olarak belirlendi.

Buna karşılık, 2016 yılında tüketilen elektriğin yüzde 10'undan azının yenilenebilir kaynaklardan geldiği dört ülke kayıtlara geçti. Söz konusu ülkeler de yüzde 6 ile Malta, yüzde 7 ile Lüksemburg ve Macaristan ve yüzde 9'la Güney Kıbrıs Rum Kesimi şeklinde sıralandı.

Bir başka ifadeyle “yeşil enerji”, elektrik üretimine verdiği katkının yanı sıra iş piyasalarını da olumlu etkiliyor. AB’de yenilenebilir enerji alanında istihdam edilenlerin sayısı geçen yıl 1 milyon 286 bin seviyesinde gerçekleşti.

AB YENİLENEBİLİR HEDEFİNİ YÜKSELTECEK

Öte yandan, AB, toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payını 2030'a kadar yüzde 32'ye çıkarmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, yenilenebilir enerji hedeflerinin güncellenmesi konusunda AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasında yapılan görüşmelerde siyasi uzlaşı sağlandığını haziran ayında açıklamıştı.

Buna göre, AB'nin 2030 yılı için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım hedefi yüzde 27'den yüzde 32'ye yükseltilecek.

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