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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
15.04.2018 - 16:10, Son Güncelleme:

AB’nin İran çıkmazı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’nin İran çıkmazı

AVRUPA Birliği’nde, İran’a yönelik yeni yaptırımlar konusunda çatlak yaşanıyor. AB dışişleri bakanları Lüksemburg’da İran’ın nükleer programıyla ilgili son gelişmeleri masaya yatıracak. İran’a yönelik mevcut yaptırımların uzatılması konusunda sorun yaşanmasa da yeni yaptırımların devreye sokulması fikri üye ülkeleri bölmüş durumda.

AB, ABD Başkanı Donald Trump’ın çekilmekle tehdit ettiği İran ile nükleer anlaşmanın korunmasından yana. Üye ülkeler arasındaki ana sorunu ise İran’ın Suriye rejimine yönelik desteği oluşturuyor.

Bazı üye ülkeler bu bağlantı nedeniyle Tahran’a yeni yaptırımlar uygulanmasından yana. Bu ülkelerin başını da Fransa çekiyor. Paris, İran’a füze programı ve bölgedeki sorunlara yönelik müdahalesi kapsamında ek yaptırım talep ediyor.

İngiltere ve Almanya’nın da desteğini alan bu yaklaşıma İtalya, İspanya ve Avusturya’nın başını çektiği bir grup ise karşı çıkıyor. İran’a yeni yaptırım talep eden ülkeler, bu adımın atılması halinde ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin engellenebileceğini savunuyor.

Muhalif kamp ise yeni yaptırımların, 12 Mayıs’a kadar süre tanıyan Trump’ı fikrinden vazgeçirmesinin garanti olmadığı tezini işliyor. Olası yeni yaptırımların İran’ın anlaşmaya bağlılığını olumsuz yönde etkileme riski de muhalif kampın dikkat çektiği unsurlar arasında yer alıyor.

SURİYE DE MASADA

Suriye’ye, ABD ve AB ülkelerinden İngiltere ile Fransa tarafından düzenlenen askeri operasyon da Birlik dışişleri bakanlarının gündeminde olacak. Operasyon öncesinde ortak bir pozisyon belirleme çabası içine giren AB, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasını güçlü şekilde kınama konusunda ortak bir çizgide buluşsa da askeri operasyon konusunda tek sesle konuşmayı başaramamıştı. Operasyona rağmen üye ülkelerin pozisyonlarındaki belirgin farklılık sürüyor. AB dışişleri bakanları Suriye’deki sorunun siyasi ve askeri boyutu konusunda ortak bir ses üretmeye çalışacak.

 

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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