ABâ€™nin 2019 beklentileri
AVRUPA BirliÄŸi Komisyonu tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan TÃ¼rkiye Raporu, 2016â€™dan bu yana Ã¼yelik sÃ¼recinde Ankaraâ€™nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlara yÃ¶nelik tespitlerle birlikte Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±la yÃ¶nelik beklentileri de iÃ§eriyor. AB mÃ¼ktesebatÄ±na uyum Ã§erÃ§evesinde teknik adÄ±mlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Kopenhag kriterlerine uyum aÃ§Ä±sÄ±ndan da BrÃ¼kselâ€™in Ã¶nemli beklentileri var.
ABâ€™nin Ã¶ncelik verdiÄŸi bazÄ± beklentileri ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralamak mÃ¼mkÃ¼n:
- OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±. TerÃ¶rle mÃ¼cadele ve ceza mevzuatÄ±nÄ±n Avrupa standartlarÄ± ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi iÃ§tihadÄ±yla uyumlu hale getirilmesi.
- YargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hesap verebilirliÄŸini, kalitesini, etkisini ve profesyonelliÄŸini gÃ¼vence altÄ±na alacak ÅŸartlarÄ±n yeniden saÄŸlanmasÄ±. YargÄ±nÄ±n gÃ¶revini baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z ÅŸekilde yerine getirmesine olanak saÄŸlayan siyasi ve yasal ortamÄ±n oluÅŸturulmasÄ±. YÃ¼rÃ¼tmenin, HÃ¢kimler ve SavcÄ±lar Kurulu Ã¼zerindeki rolÃ¼ ve etkisinin sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±.
- Temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler baÄŸlamÄ±ndaki uluslararasÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klere saygÄ± gÃ¶sterilmesi ve ciddi insan haklarÄ± ihlallerinin etkili ÅŸekilde ele alÄ±nmasÄ±. Tutuklu yargÄ±lanmalarÄ± sÃ¼ren gazeteci, insan haklarÄ± savunucularÄ± ve akademisyenlerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±. Ä°fade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼zerinde gereksiz kÄ±sÄ±tlamalardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±.
- Ekonomideki makroekonomik dengesizliklerin giderilmesi. Daha kapsayÄ±cÄ± bir iÅŸ piyasasÄ± oluÅŸturulmasÄ±. Hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve yargÄ± da gÃ¼Ã§lendirilerek iÅŸ ortamÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi. Merkez BankasÄ±â€™nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik siyasi mÃ¼dahaleden kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±.
- Ä°yi komÅŸuluk iliÅŸkilerine, uluslararasÄ± anlaÅŸmalara ve sorunlarÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yollarla Ã§Ã¶zÃ¼lmesine baÄŸlÄ± kalÄ±nmasÄ±. DÄ±ÅŸ politika ve gÃ¼venlik alanÄ±nda AB tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalar ve AB Konseyiâ€™nin aldÄ±ÄŸÄ± kararlarla uyumu belirgin ÅŸekilde iyileÅŸtirmek amacÄ±yla acil adÄ±mlar atÄ±lmasÄ±. Â Â Â Â Â Â Ââ—Š GÃ¼ven Ã–ZALP / BRÃœKSEL
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