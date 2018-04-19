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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

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Dünya
Güven ÖZALP
19.04.2018 - 01:36, Son GÃ¼ncelleme:

ABâ€™nin 2019 beklentileri

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
ABâ€™nin 2019 beklentileri

AVRUPA BirliÄŸi Komisyonu tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan TÃ¼rkiye Raporu, 2016â€™dan bu yana Ã¼yelik sÃ¼recinde Ankaraâ€™nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlara yÃ¶nelik tespitlerle birlikte Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±la yÃ¶nelik beklentileri de iÃ§eriyor. AB mÃ¼ktesebatÄ±na uyum Ã§erÃ§evesinde teknik adÄ±mlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Kopenhag kriterlerine uyum aÃ§Ä±sÄ±ndan da BrÃ¼kselâ€™in Ã¶nemli beklentileri var.

ABâ€™nin Ã¶ncelik verdiÄŸi bazÄ± beklentileri ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralamak mÃ¼mkÃ¼n:

- OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±. TerÃ¶rle mÃ¼cadele ve ceza mevzuatÄ±nÄ±n Avrupa standartlarÄ± ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi iÃ§tihadÄ±yla uyumlu hale getirilmesi.

- YargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hesap verebilirliÄŸini, kalitesini, etkisini ve profesyonelliÄŸini gÃ¼vence altÄ±na alacak ÅŸartlarÄ±n yeniden saÄŸlanmasÄ±. YargÄ±nÄ±n gÃ¶revini baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z ÅŸekilde yerine getirmesine olanak saÄŸlayan siyasi ve yasal ortamÄ±n oluÅŸturulmasÄ±. YÃ¼rÃ¼tmenin, HÃ¢kimler ve SavcÄ±lar Kurulu Ã¼zerindeki rolÃ¼ ve etkisinin sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±.

- Temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler baÄŸlamÄ±ndaki uluslararasÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klere saygÄ± gÃ¶sterilmesi ve ciddi insan haklarÄ± ihlallerinin etkili ÅŸekilde ele alÄ±nmasÄ±. Tutuklu yargÄ±lanmalarÄ± sÃ¼ren gazeteci, insan haklarÄ± savunucularÄ± ve akademisyenlerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±. Ä°fade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼zerinde gereksiz kÄ±sÄ±tlamalardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±.

- Ekonomideki makroekonomik dengesizliklerin giderilmesi. Daha kapsayÄ±cÄ± bir iÅŸ piyasasÄ± oluÅŸturulmasÄ±. Hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve yargÄ± da gÃ¼Ã§lendirilerek iÅŸ ortamÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi. Merkez BankasÄ±â€™nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik siyasi mÃ¼dahaleden kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±.

- Ä°yi komÅŸuluk iliÅŸkilerine, uluslararasÄ± anlaÅŸmalara ve sorunlarÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yollarla Ã§Ã¶zÃ¼lmesine baÄŸlÄ± kalÄ±nmasÄ±. DÄ±ÅŸ politika ve gÃ¼venlik alanÄ±nda AB tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalar ve AB Konseyiâ€™nin aldÄ±ÄŸÄ± kararlarla uyumu belirgin ÅŸekilde iyileÅŸtirmek amacÄ±yla acil adÄ±mlar atÄ±lmasÄ±. Â Â Â Â Â Â Ââ—Š GÃ¼ven Ã–ZALP / BRÃœKSEL

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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