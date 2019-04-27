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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BAĞDAT (AA)
27.04.2019 - 19:16, Son Güncelleme:

ABD'yi tehdit etti... Ateş altında kalır

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ABD'yi tehdit etti... Ateş altında kalır

Irak'taki Sadr Hareketinin lideri Mukteda es-Sadr, ülkesinin İran-ABD çatışmasına sürüklenmesi halinde ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin kapatılacağı ve buranın yeniden ateş altında kalacağı tehdidinde bulundu.

Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemin, Trump ve Netenyahu ile İran arasındaki çatışmaya siyasi ve ideolojik olarak sürüklenmemesi en önem verdiğim konular arasında bulunuyor." ifadesini kullandı.

İki taraftan da Irak'a yönelik müdahalenin arttığını ve derinleştiğini gördüğünü, bu nedenle endişelerinin gün geçtikçe büyüdüğünü belirten Sadr, şunları kaydetti:
"Irak'ın söz konusu çatışma ortamına sürüklenmesi halinde ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılacak. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, direnişçilerin (silahlı milislerinin) yeniden ateşi altında kalır."

Şİİ MİLİSLERİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ ÇAĞRISI

Sadr, Irak'ın sınırlarının olası ABD-İran çatışmasından korunmasına yönelik olarak da Başbakan Adil Abdulmehdi'nin yönetiminde ulusal ordu ve polis teşkilatından tugaylar oluşturulması gerektiğini ifade etti.

İran ve ABD çatışmasında taraf olmamaları için Suriye'de bulunan Irak'ın Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı grupların acilen ülkeye geri getirilmelerini isteyen Sadr, "Onların orada bulunması Irak'ın söz konusu şiddetli çatışmaya itilmesi demek." değerlendirmesinde bulundu.

Şii lider, Irak ile İran arasında "ülke egemenliklerine saygı duyulması"nı öngören ikili anlaşmalar imzalanması, barış ortamının kısmen de olsa sağlanması için Irak-İran ve Suudi Arabistan arasında da üçlü anlaşma yapılması gerektiğini kaydetti.

Sadr, Irak ve dışındaki Şii mercilerle Ezher ve Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus'a da konuyla ilgili resmi heyetler gönderilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

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