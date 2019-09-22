ABD’yi karıştıran Trump iddiası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD’yi karıştıran Trump iddiası
GeriDünya ABD’yi karıştıran Trump iddiası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
22.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD’yi karıştıran Trump iddiası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD’yi karıştıran Trump iddiası

ABD Başkanı Donald Trump’ın telefonda görüştüğü Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky’den 2020 seçimlerindeki muhtemel rakibi Joe Biden’ın oğlu Hunter’ın bu ülkedeki işleriyle ilgili soruşturma açmasını istediğine dair iddialar ABD’yi karıştırdı.

ABD, Başkan Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesinde 2020 seçimlerinde rakibi olması muhtemel Demokrat Partili Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın Ukrayna’daki işleriyle ilgili soruşturma açması yolunda baskı yaptığı iddialarıyla çalkalanıyor.

İHBARLA BAŞLADI

12 Ağustos’ta ABD istihbaratında çalıştığı belirtilen ancak kimliği açıklanmayan bir muhbir, istihbarat kurumları baş denetçisi Michael Atkinson’a şikayette bulundu. Şikayeti güvenilir bulan denetçi bunu Ulusal İstihbarat Direktörü Josepp Maguire’ye yolladı.
Şikayetin ne olduğu açıklanmazken Amerikan Washington Post gazetesi, Trump’ın yabancı bir devlet lideriyle yaptığı telefon görüşmesinde yerine getirmeyi vaad ettiği bir söz olduğunu öne sürdü.ABD medyası daha sonra bunun 25 Temmuz’da Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olduğunu öne sürdü.

SEKİZ KEZ SÖYLEDİ

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre Trump, Ukrayna doğalgaz şirketi Burisma Holding’in yönetim kurulunda yer alan rakibinin oğlu Hunter Biden ile ilgili soruşturma açılmasını talep etti. WSJ, görüşme sırasında Trump’ın Zelensky’ye sekiz kez konuyu aktardığını yazdı. Görüşmede ABD’nin askıda tuttuğu Ukrayna’ya yönelik 250 milyon dolarlık askeri yardımın ise gündeme gelmediği belirtildi. Temsilciler Meclisi’nde yer alan üç komite, görüşmenin yazılı dökümünün açıklanmasını isterken Trump’ın yeniden seçilme ihtimalini arttırmak için Ukrayna’ya uygunsuz bir şekilde baskı yaptığını öne sürdü.

 

‘UYGUNSUZ BİR DURUM YOK’

Trump ise Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesinde uygunsuz bir durumun olmadığı görüşünde. Dün Twitter’dan yanlış bir şey yapmadığını yazan Trump, ‘Fake News’ dediği basını Joe Biden’ı korumaya çalışmakla suçladı.

Trump’ın avukatı Giuliani de Twitter’dan “Bir başkan, yolsuzluklarıyla bilinen bir ülkeye cumhurbaşkanı seçilmiş bir kişiye ABD’yi de etkileyen yolsuzluklara daha iyi bakmasını söylüyor” diyerek Trump’a destek verdi.

Öte yandan Joe Biden, “(Trump) Bunu yapıyor çünkü onu yeneceğimi biliyor. Beni karalamak için başkanlığın gücünü kötüye kullanıyor” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Rumlar'dan 'Akıncı İHA'ya büyük ilgi
İran, Umman Denizi'nde Rusya ve Çin ile ortak tatbikat düzenleyecek
Trump, Suudi Arabistan'a asker gönderiyor
Yunanistan'da 1985’te uçak kaçıran terörist yakalandı