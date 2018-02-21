ABD'yi karıştıran iddia! 'Trump beni asansörde zorla öptü'

12 yıl önce Trump'ın yanında resepsiyonist olarak çalışan Rachel Crooks, CNN Today televizyonuna çıkarak Trump'ın kendisini nasıl taciz ettiğini anlattı. Crooks, resepsiyonistlik yaptığı dönemlerde Trump'ın kendisini rızası dışında öptüğünü iddia etti. Trump'ın avukatları Crooks'un suçlamalarını reddetti. Crooks televizyon programında "Trump'ın beni yalancı olarak nitelendirmesine şaşırmadım" açıklamasında bulundu.

Jessica Leeds, Rachel Crooks ve Samantha Holvey isimli kadınlar Aralık 2017'de düzenledikleri basın toplantısında, ABD Başkanı Trump'ın, işadamı olduğu dönemde kendilerini izinsiz bir şekilde öpmek, mahrem bölgelerine dokunmak, eteklerinin altına elini sokmak ve buna benzer istenmeyen hareketlerde bulunmakla suçlamıştı.

Basın toplantısı sırasında ayrıca bugüne kadar Trump hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunmuş 16 kadının hikayelerini içeren bir video gösterimi yapılmıştı.

WASHINGTON POST TACİZ İDDİASINDA BULUNAN KADINLARI DOSYA HABER YAPTI

Washington Post ise Başkan Trump'ı cinsel tacizle suçlayan 19 kadından biri olan 35 yaşındaki Rachel Crooks'la ilgili özel bir habere yer aldı. Gazete, ”Kimse Duyuyor mu?” başlıklı haberinde Crooks'un, başından geçenlerle ilgili ayrıntıları NBC televizyonunun ünlü sabah programı Today'den Facebook'a, Kadın Yürüyüşü'nden New York Times gazetesine birçok platformda anlatarak sesini duyurmaya çalıştığını yazdı. Ancak çabalarının sonuç vermediğini ve her türlü suçlamayı ”sahte haber” olarak tanımlayıp reddeden Trump'ın başkanlık koltuğunu işgal etmeye devam ettiğini fark eden Crooks, şimdi başka bir yola başvuruyor. Amaç, Ohio eyaletindeki Temsilciler Meclisi seçimlerine Demokrat Parti'den aday olarak katılıp çareyi siyasete girerek aramak. Gazete, Crooks'un pes etmek gibi bir niyeti olmadığını, 2006'da Trump tarafından nasıl taciz edildiğini anlatmaya başka platformlarda da devam edeceğini bildiriyor.