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    ABD'yi karıştıran iddia! Melanie Trump Beyaz Saray'ı terk etti

    Hürriyet Haber
    27.01.2018 - 12:31 | Son Güncelleme:

    ABD'nin First Lady'si Melanie Trump'ın Donald Trump'la arasının çok kötü olduğu ve bir süredir otelde kaldığı iddia edildi. İngiliz medyasında çıkan habere göre Trump'ın 2006 yılında birlikte olduğu Stormy Daniels'le ilgili çıkan iddialar çiftin arasını bozdu.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melanie Trump'ın evi terk ettiği iddia edildi. İngiliz Daily Mail gazetesinin iddiasına göre First Lady bir süredir geceleri D.C Hotel'de kalıyor.

    Gazete Melanie Trump'ın Beyaz Saray'ı terk etme sebebinin, Trump'ın 2006 yılında birlikte olduğu porno film yıldızı Stormy Daniels'le ilgili ortaya çıkan haberler olduğunu öne sürdü.

    ABDyi karıştıran iddia Melanie Trump Beyaz Sarayı terk etti

    Trump'ın Stormy Daniels'e konuşmaması için 130 bin dolar ödeme yaptığı öne sürülmüş, iddialar Beyaz Saray tarafından yalanlanmıştı.
    Haberde art arda gelen skandalların Trump çiftinin arasını iyice bozduğu bilgisi yer alıyor.

    Geçtiğimiz günlerde yazar Michael Wolff, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılını kaleme aldığı kitabında ABD Başkanı'nın Beyaz Saray İletişim Direktörü 29 yaşındaki Hope Hicks ile ilişki yaşadığını yazmıştı. Yazar bu sebeple çiftin ayrı yataklarda uyuduğunu belirtmişti.

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