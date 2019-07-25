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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
25.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD’yi karıştıracak açıklamalar: Rapor Trump’ı aklamıyor

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ABD’yi karıştıracak açıklamalar: Rapor Trump’ı aklamıyor

RUSYA’nın 2016 seçimlerine müdahale edip etmediği konusunda yürüttüğü soruşturmayla ilgili iki ay önce bir rapor yayınlayan Özel Savcı Robert Mueller, dün ilk kez Kongre’de soruları yanıtladı.

Raporda ABD Başkanı Donald Trump’a herhangi bir suçlama yöneltilmemişti. Mueller, dün Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi’nde yaptığı açıklamada Rusya raporunun Trump’ı aklamadığını söyledi. Rakip Demokrat Parti’den panel başkanı Jerry Nadler’in sorularını yanıtlayan Robert Mueller, 448 sayfalık raporun Trump’ı aklayıp aklamadığına dair soruya ‘Hayır’ cevabını verdi.

Mueller, Başkan’ın birden fazla kez Rusya soruşturmasına etkileme potansiyeline sahip eylemlerde bulunduğunu da kaydetti. Raporda Rusya’nın ABD seçimlerini etkilemek için müdahale ettiği, ancak Trump yönetimi yetkililerinin Ruslarla bir komplo içinde olduğuna dair bir bulguya ulaşılamadığı belirtilmişti. Dünkü oturumda 74 yaşındaki eski FBI Başkanı Robert Mueller, “Bir şey daha söylememe izin verin. Kariyerim boyunca demokrasimize karşı birçok meydan okuma gördüm. Rusya’nın seçimlerimize müdahale girişimi bunlar arasında en ciddi olanlardan biri” diye konuştu. Başkan Trump, raporun kendisini akladığını savunmuştu. Mueller ise “Adalet Bakanlığı’nın tarafsızlık politikası ve ilkesine dayanarak başkanın bir suç işleyip işlemediği konusunda bir sonuca varmama kararı aldık. Bu o zamanki ve şimdiki kararımızdır” ifadesini kullandı.

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