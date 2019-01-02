‘ABD’yi bölgeye davet edenler sorumlu olur’
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ABD’nin Basra Körfezi’nde uçak gemisi bulundurmasını eleştirerek, meydana gelecek gelişmelerden ABD’yi bölgeye davet eden bazı Körfez ülkelerinin sorumlu olacağını belirtti.
İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Basra Körfezi’nde bulunan Ebu Musa Adası’ndaki askeri birlikleri ziyaret etti. Bakıri, burada yaptığı açıklamada, bölgeye giriş yapan ABD’nin uçak gemisi nedeniyle isim vermeden bazı Körfez ülkelerini tehdit etti. İran’ın güçlü bir askeri varlığa sahip olduğunu dile getiren Bakıri, “Gerektiğinde toprak bütünlüğümüzü korumak için atılacak adımların akıbetinden ABD’yi bölgeye davet eden ülkeler sorumlu olacaktır” dedi. ABD uçak gemisi USS John C. Stennis 21 Aralık’ta Basra Körfezi’ne girerek dikkatleri üzerine çekmişti.
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