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    Bu kez Obama'ya gönderildi! ABD’yi alarma geçiren şüpheli 'beyaz toz'

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 12:03 | Son Güncelleme:

    ABD, siyaset dünyasının üst düzey isimlerine gönderilen gizemli ‘beyaz toz’ için alarma geçti. Dün ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Washington'daki ofisine bir zarf içinde beyaz bir toz gönderilirken, bundan bir gün önce de ABD Başkanı Donald Trump'ın gelini Vanessa’nın New York'taki adresine benzer şekilde benzer bir madde gönderilmişti.

    Önceki gün, ABD Başkanı Donald Trump’ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.’ın eşi Vanessa’ya gönderilen gizemli beyaz toz endişe yaratmıştı. Bundan tam 24 saat sonra ise aynı paketleme şekliyle, bu kez eski Başkan Barack Obama’nın Washington’daki ofisine pudra şeklinde beyaz bir madde gönderildi. Yetkililer, toz şeklindeki şüpheli beyaz madde için alarma geçti.

    Bu kez Obamaya gönderildi ABD’yi alarma geçiren şüpheli beyaz toz
    Barack Obama'nın ofisine gönderilen ve içinde şüpheli bir beyaz maddenin bulunduğu mektup üzerine arama kurtarma ekipleri olay yerine geldi. Ofisin bulunduğu cadde bir süre trafiğe kapatıldı.  

    ABD Eski Başkanı Barack Obama’nın Washington’daki ofisine zarf içinde gönderilen ‘beyaz madde’ kısa süreli paniğe neden oldu. Gönderen bilgisinin bulunmadığı zarfın içindeki maddenin bebek pudrası olduğu öne sürüldü. 

    Bu kez Obamaya gönderildi ABD’yi alarma geçiren şüpheli beyaz toz
    Trump’ın büyük oğlu Donald Jr. ve eşi Vanessa, önceki gün Manhattan’daki evlerine gönderilen şüpheli beyaz madde üzerine korumalarıyla birlikte evi tahliye etmişti.

    Olay yerine intikal eden Battalion İtfaiye ve Acil Tıbbi Hizmetler Başkanı Edward Smith, mektubun Hong Kong’dan gönderilmiş olduğunu ve beyaz maddenin bebek pudrası olabileceği aktardı. Mektupta, “Sen korkunç birisin ve şimdi hak ettiğini al” ifadeleri yer alırken, beyaz maddenin mısır nişastası olduğu anlaşıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın bulunduğu caddeyi bir süre trafiğe kapattı.

    Bu kez Obamaya gönderildi ABD’yi alarma geçiren şüpheli beyaz toz
    Mektup geldiği sırada Obama'nın ofiste olup olmadığı bilinmiyor.

    Dün yerel saatle öğlen 12.30 sularında gerçekleşen olay sırasında, Barack Obama’nın ofiste olup olmadığı henüz bilinmiyor. Washington’da Ocak 2017’den bu yana ofisi bulunan Obama, ofisine yaklaşık 1.5 kilometre metre mesafedeki Kalorama bölgesinde yaşıyor.

    Her iki olay, 11 Eylül’den bir sonraki gün yaşanan ve 5 kişinin ölümüne neden olan şarbonlu mektupları hatırlattı.

    Etiketler: beyaz toz , beyaz madde , beyaz pudra , şüpheli madde , barack obama , donald trump , washington , new york , vanessa , donald trump jr. , Edward Smith
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