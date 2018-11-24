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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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ANKARA (AA)
24.11.2018 - 18:15, Son Güncelleme:

ABD'ye korkutan uyarı: Yüz milyarlarca dolar

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ABD'ye korkutan uyarı: Yüz milyarlarca dolar

ABD'de, kontrol altına alınmayan iklim değişikliğinin, yaşam kalitesine ve insan sağlığına zarar vererek yüz milyarlarca dolara mal olacağı uyarısı yapıldı.

BBC'nin haberine göre, ABD'de yayınlanan 4. Ulusal İklim Değerlendirmesi Raporu'nda, iklim değişikliğinin kontrol altına alınmamasının, ülkede insan sağlığı, yaşam kalitesi ve ekonomik büyüme oranını artan biçimde tehdit edeceğine işaret edildi.

Kontrol altına alınmayan iklim değişikliğinin, orman yangınlarıyla daha sık karşılaşma riski doğuracağı belirtilen raporda, hali hazırda Güney Carolina'da dolup taşan barajlar, Büyük Ovalar bölgesinde mahsullerin düşmesi, Florida'da haşere kaynaklı hastalıkta artış gibi somut örneklere de yer verildi.

UÇ SENARYOLARA DAYANDI

"İklim değişikliğinin gelecekte yaratacağı riskler, bugün alınan kararlara bağlı" ifadesine yer verilen raporda yapılan uyarılar, Trump yönetiminin fosil yakıt gündemiyle çelişirken, Beyaz Saray Sözcüsü Lindsay Walters, ABD'deki birçok kurum ve dairenin katkılarıyla hazırlanan metnin, hatalı olduğunu ve "daha ziyade çok uç senaryolara dayandığını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra ülkesinin Paris Anlaşması'ndan çekileceğini açıklamıştı.
Paris Anlaşması olarak anılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, küresel ortalama sıcaklık artışını yüzyıl sonuna kadar sanayi öncesi döneme kıyasla en fazla 2 santigrat derece fazla tutmayı, ideal olarak da 1,5 derecede sınırlamayı amaçlıyor. Anlaşma, her ülkenin sera etkisi yaratan gazların salınımı azaltma konusunda hedeflerini belirlemesini ve yaklaşımını geliştirmesini öngörüyor. 

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