ABD'ye karşı ayaklanma çağrısı

İslam dünyasına İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümünde ABD'nin, Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına karşı dik durma çağrısı yapan Karadaği, "Kudüs, bütün ümmetin davası. Kudüs'ün kimliğini değiştirme çabalarına izin vermek büyük bir ayıptır. Bunu yapanları Allah da tarih de nesiller de affetmez." ifadesini kullandı. Karadaği, İslam dünyasının ABD'ye karşı ayaklanması çağrısında bulundu.

Arap ve İslam ülkeleri liderlerine seslenen Karadaği, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın onlara emanet olduğunu, diplomatik ve ekonomik olmak üzere ellerinden gelen tüm araçlarla ABD'nin bu planını sürdürmesine engel olmaları gerektiğini kaydetti.

Karadaği açıklamasında, "Mayıs'ta Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması Müslümanlara karşı açılmış bir savaştır. Yasa dışı işgalcileri destekleyen bir adımdır." ifadesini kullandı.