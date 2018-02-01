 ABD’ye göçü zorlaştıracak: Trump’tan dört aşamalı yeni göçmen planı

ABD Başkanı Donald Trump, koltuğundaki birinci yılını ‘Birliğin Durumu’ konuşmasında değerlendirdi. Tarihinin en kutuplaşmış dönemlerinden birini geçiren ABD Kongresi’ndeki oturumda Trump’ın alışılmış kutuplaştırıcı üslubu yerine birleştirici temalar üzerinden gitmesi dikkat çekti. Konuşmasında Donald Trump, Amerikan halkının hakkını savunacağı vurgusunu sık sık yaparken, göçmenlerin ABD’ye girişini azaltma yönünde yeni adımlar atacağını da duyurdu. Trump, “Onlarca yıldır, açık sınırlar uyuşturucunun ve çetelerin en hassas topluluklarımıza sızmasına neden oldu. Milyonlarca düşük maaşlı işçi, en yoksul Amerikalılarla iş bulma konusunda rekabete girdi” dedi. Trump, sınırların açık olmasından faydalanan silahlı çetelerin ABD’ye girerek birçok masum kişinin ölümüne neden olduğunu da anlattı. Başkan Trump, Kongre’ye sınırdaki ve yasalardaki açıkların kapatılması çağrısında bulundu. ABD’nin dünyanın her yerinde ihtiyacı olanlara, zorluk yaşayanlara yardım eden bir ülke olduğunu savunan Trump, “Ama ABD Başkanı olarak en yüksek sadakatim, en büyük tutkum, daimi derdim Amerika’nın çocukları, Amerika’nın zorluk içindeki işçileri ve Amerika’nın unutulmuş topluluklarıdır” dedi.

12 YILDA ABD VATANDAŞLIĞI

Trump, göçmenlere yönelik Kongre’ye sunduğu 4 aşamalı planını da anlattı. Donald Trump, ABD’de yasadışı olarak bulunan 1.8 milyon göçmene vatandaşlık önereceklerini ifade ederken, bunun şartlarını da açıkladı. ABD Başkanı, “Planımıza göre eğitim ve iş yükümlülüklerini karşılayanlar ve iyi ahlaki bir karakter gösterenler 12 yıllık bir süre içinde ABD vatandaşı olabilecek” dedi. Trump, planın ikinci aşamasının sınır güvenliği olduğunu, bunun da güney sınırına “büyük bir duvar inşa etmek” anlamına geldiğini söyledi. ABD Başkanı, böylece suçluların ve teröristlerin ülkeye girişinin önleneceğini savundu. Göçmen planının üçüncü aşamasında ise vize piyangosu vardı. Trump, insanlara çekilişle Yeşil Kart (Green Card) verilmesi yerine “yetenekli, çalışmak isteyen, topluma katkı yapacak ve ABD’ye sevgi ve saygı gösterecek kişilerin” alınmasını sağlayacak bir değerlendirme sistemi kurmayı amaçladıklarını kaydetti.

GÖÇMENLERE AKRABA SINIRLAMASI

ABD Başkanı, planın son aşamasında ülkeye girişler konusunda ‘zincirleme göçe’ karşı önlem alacaklarını ilan etti. Mevcut sistemde ülkeye gelen bir göçmenin, uzak akrabaları da dahil olmak üzere sınırsız sayıda kişiyi arkasından getirebileceğini söyleyen Donald Trump, ABD’deki göçmenlerin dışarıdan başkalarını getirmelerini sadece eşleri ve küçük çocuklarıyla sınırlayacaklarını açıkladı. Trump, bu reformların gerçekleştirilmesi için Cumhuriyetçilerin ve Demokratların birlikte çalışması çağrısında bulundu.

ASTSUBAYI ÖVDÜ



Trump, konuşmasını güçlendirmek için bahsettiği konularla ilgili kişileri de Kongre’deki oturuma getirdi. Trump, DEAŞ’la mücadeleyi anlatırken, Suriye’de DEAŞ’ın patlayıcı yerleştirdiği binaları temizleyen ekipte yer alan astsubay Justin Peck’ten söz etti. Trump, Kuzey Kore yönetimini suçladığı bölümde bu ülkede gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanan ve serbest kalmasından kısa süre sonra hayatını kaybeden Amerikan vatandaşı 22 yaşındaki Otto Warmbier’in ebeveynleri Fred ve Cindy Warmbier’i salondakilere tanıttı.

DIŞ POLİTİKADA ŞAHİN MESAJLAR

Amerikan dış politikasına dair ise ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’dan Çin’e, İran’dan Kuzey Kore’ye kadar birçok konuda açıklamalar yaptı. Trump’ın vurguları şunlar oldu:

- DEAŞ’A KARŞI MÜCADELE: “Geçen yıl, DEAŞ’ı yeryüzünden silmek için müttefiklerimizle beraber çalışacağımızın sözünü vermiştim. Bir yıl sonra, DEAŞ karşıtı koalisyonun, bu katillerin Irak ve Suriye’de bir zamanlar elinde tuttuğu toprakların neredeyse yüzde 100’ünü kurtardığını gururla ilan ediyorum. Ancak daha yapılacak çok iş var. DEAŞ yenilgiye uğratılıncaya kadar savaşımızı sürdüreceğiz.”

- ‘GUANTANAMO AÇIK KALACAK’: “Geçmişte aralarında DEAŞ lideri (Ebubekir) Bağdadi’nin de olduğu yüzlerce teröristi onlarla tekrar savaş meydanında karşılaşmak için aptalca serbest bıraktık. O nedenle bugün bir sözümü daha tutuyorum. Biraz önce Savunma Bakanımız (James) Mattis’i askeri gözaltı politikalarımızı gözden geçirmekle görevlendiren ve Guantanamo Körfezi’ndeki tutukevinin açık tutulmasını devam ettiren bir kararnameye imza attım.”

- DIŞ YARDIMLARA RÖTUŞ: “Geçen ay Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdım. Kısa bir süre sonra onlarca ülke BM Genel Kurulu’nda Amerika’nın bu tanımayı yapmasına ilişkin egemenlik hakkına karşı oy kullandı. Amerikalı vergi mükellefleri cömertçe her yıl bu ülkelere milyarlarca dolar yardım gönderiyor. O nedenle de bu akşam Kongre’den Amerika’nın yardım için gönderdiği dolarların sadece Amerikan çıkarlarını gözetmesi ve sadece Amerika’nın dostlarına gitmesini temin edecek yasaları geçirmesini istiyorum.”

- İRAN İLE OLAN İLİŞKİLER: “Dünyadaki dostluklarımızı güçlendirdiğimiz gibi aynı zamanda düşmanlarımıza ilişkin belirgin duruşu yeniden tesis ediyoruz. İran halkı rüşvetçi diktatörlüğün işlediği suçlara karşı ayağa kalktığında sessiz kalmadım. Amerika, İran halkının özgürlük için cesur mücadelesinin yanındadır. Kongre’yi korkunç nükleer anlaşmadaki temel hataları düzeltmeye davet ediyorum.”

- KORE’DEKİ GERİLİM: “Yönetim olarak Küba ve Venezuela’daki komünist ve sosyalist diktatörlüklere karşı da sert yaptırımlar uygulamaya başladık. Ancak hiçbir rejim, kendi vatandaşlarına Kuzey Kore’deki acımasız diktatörlük kadar toplu ve merhametsizce baskı uygulamadı. Kuzey Kore’nin nükleer füzeleri yakında ülkemizi tehdit edebilir. Bunun olmasını engellemek için maksimum baskı kampanyası uyguluyoruz.”

- ‘RUSYA VE ÇİN RAKİP’: “Amerika’nın içeride gücünü ve güvenini yeniden inşa ederken, yurtdışında da gücümüzü ve saygınlığımızı eski haline getireceğiz. Çıkarlarımıza, ekonomimize ve değerlerimize meydan okuyan haydut rejimler, terör örgütleri ve Çin, Rusya gibi rakiplerle karşı karşıyayız.”