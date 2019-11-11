‘ABD’siz kendimizi koruyamayız’ mesajı
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” sözlerine karşı çıktı.
Alman Spiegel Online için konuyla ilgili bir makale kaleme alan Maas, “NATO yükün paylaşımından, uluslararası işbirliğinden ve çok taraflılıktan yana. Güçlü ve egemen bir Avrupa’ya güçlü bir NATO’nun yedeği olarak değil, onun bir parçası olarak ihtiyaç var” dedi. Alman bakan, ABD’nin katkısı olmadan ne Almanya’nın ne de Avrupa’nın etkili bir şekilde kendisini koruyacak durumda olmadığını, bu nedenle NATO’yu baltalamanın yanlış bir yaklaşım olacağını öne sürdü. Maas, Avrupa Birliği’nden çıkmak üzere olmasına rağmen İngiltere’nin de üye olacağı bir “Avrupa Güvenlik Konseyi” kurulması yönündeki çağrısını da yineledi. Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bu konuda yakın bir koordinasyon içinde olduğunu ifade etti. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Macron’un sözleriyle ilgili “Bu, bizim görüşümüz değil” demişti.
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