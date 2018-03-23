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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.03.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

İşte koltuğun yeni sahibi! Bir hafta önce Türkiye için bunları söyledi

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İşte koltuğun yeni sahibi! Bir hafta önce Türkiye için bunları söyledi

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı John Bolton’un bir hafta önce YPG ile PKK’nın ilişkili olduğunu söylediği ortaya çıktı.

AA'nın haberine göre, daha önce ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Bolton'un, 14 Mart’ta Fox News televizyonunda, Türkiye’nin Afrin’de YPG/PKK terör örgütüne yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nın Menbiç ve Fırat Nehri'nin doğusuna doğru genişleme ihtimali üzerine yaptığı değerlendirmeler çarpıcı ifadeler içeriyor.

Bolton, ABD’nin NATO müttefiki olan Türkiye ile DEAŞ mücadelesinde iş birliği yaptığı YPG arasında kalmasını, önemli ölçüde Washington’un net bir stratejisi olmamasına bağladı.

Suriye’de savaş alanının oldukça karmaşık olduğuna işaret eden Bolton, DEAŞ’ın ortadan kalkmasına rağmen Suriye’deki karmaşanın bitmediğini ve bunun Türkiye ile ABD’nin karşı karşıya gelmesi ihtimalini beraberinde getirdiğini kaydetti.

“Korkarım ki Obama’nın son döneminde ve Trump yönetiminde de şu ana kadar Amerikan menfaatlerini korumak ve NATO müttefikimiz Türkiye ile DEAŞ karşısında desteklediğimiz Kürt güçler arasında bir çatışma ihtimalinden kaçınmak üzere bir stratejimiz yok.”
John Bolton

İşte koltuğun yeni sahibi Bir hafta önce Türkiye için bunları söyledi

Bolton, “Korkarım ki Obama’nın son döneminde ve Trump yönetiminde de şu ana kadar Amerikan menfaatlerini korumak ve NATO müttefikimiz Türkiye ile DEAŞ karşısında desteklediğimiz Kürt güçler arasında bir çatışma ihtimalinden kaçınmak üzere bir stratejimiz yok.” ifadelerini kullandı.

Sunucunun “Suriye’de Kürtlerle ne yapıyoruz?” sorusuna Bolton’un verdiği cevap, terör örgütü PKK ile onun Suriye kolu olan PYD/YPG arasındaki ilişkiyi itiraf eden nitelikteydi. Bolton’un ABD’nin YPG’ye destek vermesinin “eski Başkan Barack Obama’nın yetersiz stratejisinin devamı” olduğunu söylemesi dikkati çekti.

Bolton şu ifadeleri kullandı:

“Bu, maalesef Trump yönetiminin devam ettirdiği, Obama’nın yetersiz stratejisinin bir parçası. Biz DEAŞ hilafetini yenmek için Kürtleri destekledik, büyük ölçüde İran’ın uydusu olan Irak hükümetini destekledik. Ancak yeterince dikkate almadığımız şey, bu Kürt güçlerin Türkiye’nin on yıllardır mücadele ettiği Türkiye’deki Marksist bir grubun müttefiki olmasıydı.”

Bunun üzerine sunucu “Bir dakika, siz bizim Marksist bir milisi desteklediğimizi mi söylüyorsunuz? Bunu biz biliyor muyuz?” şeklinde soru yöneltti.
Bolton, soruya “Onlar Marksist olduklarını ama Türkiye Kürtleri, orada bilinen adıyla PKK ile çok da bağlantılı olmadıklarını söylüyorlar. Gerçek şu ki bu, durumun ne kadar karmaşık olduğunu ve ilk DEAŞ karşıtı stratejinin iyi düşünülmediğini gösteriyor.” şeklinde cevap verdi.
Bolton, dün Korgeneral Herbert Raymond McMaster yerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atanmıştı.

 

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