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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.09.2019 - 19:58, Son Güncelleme:

ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Mark Milley

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ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Mark Milley

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, düzenlenen törenle görevini Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark Milley'e bıraktı.

Virginia eyaletindeki Müşterek Myer-Henderson Askeri Üssü'nde ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Savunma Bakanı Mark Esper'in katılımıyla devir teslim töreni düzenlendi.

ABDnin yeni Genelkurmay Başkanı Mark Milley

Törende konuşan Trump, ABD ordusunu dünya tarihinin en güçlü ordusu haline getirdiklerini belirterek, Orgeneral Dunford'ın fikirlerinin de bu başarıda etkili olduğunu söyledi.

ABDnin yeni Genelkurmay Başkanı Mark Milley

Trump, Dunford'ın 2015'te başkan adaylığı konusunda fikir danıştığı ilk kişilerden birisi olduğunu ifade etti.

ABDnin yeni Genelkurmay Başkanı Mark Milley

MİLLEY, 2015'TEN BERİ KARA KUVVETLERİ KOMUTANI

Trump, geçen yıl aralıkta Milley'i aday gösterdiğini Twitter'dan duyurmuştu.

ABD'nin 20'nci Genelkurmay Başkanı olan Milley, Amerikan ordusunda karizmatik kişiliğinin yanı sıra kadınların da çatışma bölgelerinde görev yapmasına verdiği destekle biliniyor.

Milley, Afganistan'da birliğini terk ettikten sonra Taliban tarafından yakalanan ve ABD ile mahkum değişimi karşılığında serbest bırakılan Çavuş Bowe Bergdahl'ın davasını incelemekle görevlendirilmişti.

ABD Senatosu, temmuzdaki oylamada bir "Hayır" oyuna karşılık 89 "Evet" oyuyla Orgeneral Milley'nin yeni genelkurmay başkanı olmasına onay vermişti.
Milley, 2015'ten bu yana kara kuvvetleri komutanı olarak görev yapıyordu.

Genelkurmay Başkanı Dunford, 2015'te eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından atanmış ve görev süresi Trump döneminde 2 yıl daha uzatılmıştı.

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