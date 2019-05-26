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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
26.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘ABD’nin yaptığı son derece tehlikeli’

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‘ABD’nin yaptığı son derece tehlikeli’

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran tehdidini gerekçe göstererek bölgeye ilave 1500 asker yollama kararı aldığını açıklamasına Tahran’dan tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin bu adımının küresel barış ve istikrara yönelik bir tehdit olduğunu söyledi.

PAKİSTAN’daki resmi temasları sonrası başkent İslamabad’dan Tahran’a hareketinden önce İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya konuşan Zarif, “ABD’nin bizim bölgemizde askeri varlığını arttırması son derece tehlikelidir. Uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bu duruma karşı koyulmalıdır” dedi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Kurmay Direktörü Koramiral Michael Gilday, ilave kuvvetin ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie tarafından talep edildiğini ve gelecek hafta itibariyle bölgeye sevkedilmiş olacağını söyledi. Gilday şunları aktardı: “Bu unsurlar, İran’ın seyir füzeleri, insansız hava araçları ve uçakları konusunda istihbarat toplamak için insanlı ve insansız hava araçları, füze tehditlerine karşı savunma için bir Patriot taburu, kuvvet koruma önlemlerini geliştirmek üzere bir mühendis birliği ve tehditlere karşılık verme seçeneklerimiz için daha derinlikli caydırıcılık sağlaması için bir savaş uçağı filosundan oluşuyor. Tüm bunlar yaklaşık bin 500 asker demek oluyor.”

3 MAYIS’TA MESAJ

Washington yönetimi, iki hafta önce İran’dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli 4 adet B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü’nü Basra Körfezi’ne sevk etmişti. Gilday, 3 Mayıs’ta İran’ın saldırı hazırlığında olduğuna dair istihbarat aldıklarında İran’a üçüncü bir ülke üzerinden ulaştıklarını ve bu konuda mesaj ilettiklerini söyledi.

İRAN’DAN TEHDİT

ABD’nin Ortadoğu’ya asker ve silah takviyesi devam ederken İranlı General Murteza Kurbani’nin ise Amerikan gemilerini batırmakla tehdit ettiği belirtildi. Mizan ajansına göre, Kubani, “Amerika bölgeye iki savaş gemisi yolluyor. En ufak bir aptallıkta bulunurlarsa bu gemiler mürettebatlarıyla birlikte uçaklardan iki füze ve iki gizli silahla denizin dibini boylar” tehdidinde bulundu.

ZARİF ABD’Lİ SENATÖRLE GÖRÜŞMÜŞ

İRAN Dışişleri Bakanı Zarif’in iki hafta kadar önce ABD’li Senatör Dianne Feinstein ile görüştüğünün ortaya çıkması tartışma yarattı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, konuyla ilgili soru üzerine “İran devletinin siyasetini ortaya koymak için ABD hükümeti dışındaki Kongre üyesi siyasetçilerle 20 yıldan fazla bir süredir fikir alışverişinde bulunuluyor. Bu kimseler ABD hükümet yetkilileri olmadığı gibi müzakereye yetkili kimseler de değildir. İran makamları da onlarla müzakere etmemiş ve etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

İran Meclisi’nde Bunab Milletvekili Ziyaullah Azazi Meleki, “Zarif’in Amerikalı demokrat senatörle görüşmesi Rehber’in (Ali Hamaney) talimatlarının ihlalidir” diyerek tepki gösterdi. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise Batılı diplomatları kaynak göstererek Avrupalı ve Arap yetkililerin iki ülke arasında mesaj taşıdığını yazdı. İran’ın tansiyonu düşürmek için petrol sektörüne yönelik yaptırımların hafifletilmesini istediği, ABD’nin ise havayı değiştirmesi için İran’da tutuklu dört Amerikalı’dan birinin serbest bırakılmasını talep ettiği öne sürüldü.

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