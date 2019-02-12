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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.02.2019 - 08:49, Son Güncelleme:

ABD'nin uzayda Çin ve Rusya endişesi

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ABD'nin uzayda Çin ve Rusya endişesi

ABD Savunma İstihbarat Ajansı yayınladığı yeni raporda, Rusya ve Çin'in uzaya yönelik askeri çalışmalarının ABD'nin uzaydaki üstünlüğünü tehdit ettiğini ileri sürdü.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) "Uzaydaki Güvenliğe Yönelik Sınamalar" başlıklı bir rapor yayınladı.

Uzaydaki güvenlik durumunun yanı sıra ABD'nin uydularına yönelik Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin balistik füze ve uzay çalışmalarını mercek altına alan raporda, "Özellikle Çin ve Rusya, ABD'nin uzayda konuşlu sistemlere olan güvenini suistimal etmek için çeşitli araçlar geliştiriyor." ifadesine yer verildi.

"ÇİN LAZER SİLAHLARI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR"

Rusya ve Çin'in elektronik harp sistemleri, enerji odaklı lazer silahları ve uydulara karşı balistik füzeler olmak üzere uzaya yönelik birçok askeri çalışma yaptığı iddia edilen raporda, "Çin muhtemelen uydulara ve uydu sensörlerine zarar vermek, onları karıştırmak ve bozmak için lazer silahları üzerinde çalışıyor. Çin 2020'de alt yörüngede konuşlu uzay sensörlerine karşı karada konuşlu bir lazer sistemini aktif hale getirecek ve 2020'nin sonlarına doğru ise non-optik uyduların yapılarını da tehdit edebilecek daha yüksek güç sistemlerini aktif hale getirebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya'nın da Çin gibi lazer silahları üzerine çalıştığı belirtilen raporda, "Rusya Temmuz 2018 öncesinde bir lazer silahını muhtemelen Havada Konuşlu Uydu Karşıtı Silah Programı kapsamında Uzay Kuvvetlerine teslim etti." ifadesi kullanıldı.

Moskova yönetiminin karada konuşlu mobil füze sistemleri de geliştirmeye başladığı vurgulanan raporda, "Bu silah önümüzdeki birkaç yıl içinde muhtemelen operasyonel hale gelecektir." denildi.

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