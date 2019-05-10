ABD’nin uçak gemisi Süveyş’i geçti
ABD’nin İran tehdidini gerekçe gösterek Ortadoğu’ya gönderdiği USS Abraham Lincoln uçak gemisi, dün Mısır’ın Süveyş Kanalı’nı geçti.
Mısır Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, geminin rotası hakkında bilgi verilmedi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ‘USS Abraham Lincoln,’ Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile bir bombardıman görev grubunun İran tehdidi nedeniyle Ortadoğu’ya sevk edildiğini açıklamıştı. ABD medyasındaki haberlerde, İsrail istihbaratının ABD’ye İran’ın bölgedeki ABD askerlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu bilgisini ulaştırması üzerine Washington’ın bu kararı aldığı iddia ediliyor. ABD Başkanı Trump’ın İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından ABD-İran ilişkileri kötüleşmeye başlamıştı. Trump dün yaptığı konuşmada da “İran çok tehditkar davranıyordu. Bilmek istemeyeceğiniz şeyleri biliyoruz. O yüzden ülkemizi koruyacak tedbirleri almamız lazım” şeklinde konuştu. Askeri karşılaşma ihtimalini göz ardı etmeyen Trump, “Yapmaları gereken şey şu: Beni arasınlar, konuşalım ve adil bir anlaşma yapalım. Nükleer silaha sahip olmalarını istemiyoruz; istediğimiz çok bir şey değil. Bu, onları yeniden iyi bir pozisyona getirebilir. İran’a zarar vermek istemiyoruz” dedi.
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