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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.01.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

ABD'nin teslim olan DEAŞ'lılarla sınavı

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ABD'nin teslim olan DEAŞ'lılarla sınavı

Terör örgütü DEAŞ, Suriye'de varlık gösterdiği son alanlardan da çekilirken, ABD'nin daha önce DEAŞ'lıları Türkiye ve Avrupa topraklarına yönlendiren YPG/PKK'ya yine göz yumup yummayacağı merak ediliyor.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde dün yüzlerce DEAŞ'lı terörist, ABD güçlerine teslim oldu. ABD, teröristleri, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Ömer petrol sahasında bulunan üssüne nakletti.

Bu gelişmenin ardından yüzlerce teröristin akıbeti tartışma konusu oldu.

YPG/PKK, ele geçirdiği DEAŞ'lı teröristleri Rakka ve Haseke'deki cezaevlerine götürüyor. Ancak bu kişilerin sonradan salıverilmesi için anlaşmalar yapıyor.

Son olarak Kasım 2018'de DEAŞ elebaşlarından Ebu Halit El Suri kod adlı Cemal Feyyad El Hüseyin'i 100 milyon Suriye lirası (yaklaşık 1 milyon Türk lirası) karşılığında serbest bırakmıştı.

Koalisyon sözcülerinden Eric Pahon, 14 Kasım 2017'de AA muhabirine bu anlaşmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Koalisyon tamamen katılmasa da ortaklarımızın kararına saygı duyduk." ifadesini kullanmıştı.

KOZ OLARAK KULLANIYOR

Para karşılığı DEAŞ'lı teröristleri salan YPG/PKK, bunu zaman zaman koz olarak kullanıyor.

Örgüt, Rakka kent merkezinde kuşattığı DEAŞ'lı teröristlerle anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümü Türkiye’ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti.​

ABD'nin bölgeden çekilme kararının ardından, SDG ismini kullanarak sosyal medyada yaptığı yazılı açıklamada örgüt, "Bu karar, terörün yeniden canlanarak bölgede karşı terör kampanyasına başlamasına yol açacaktır." ifadesiyle ABD'yi tehdit etmişti.

ABD'nin kararı karşısında Avrupa'nın desteğini almaya çalışan örgütün elebaşlarından İlham Ahmed, Le Monde gazetesinde yer alan açıklamasında, "Artık cezaevlerimizi kontrol edemeyeceğiz ve Fransa dahil Batı ülkeleri adına orada tuttuğumuz yüzlerce DEAŞ'lının kaçması gibi bir durumdan korkmak zorunda kalacağız. Müttefiklerimiz anlamalı ki çekilmelerinden dolayı topraklarımızı kaybedersek yabancı teröristleri beraberimizde götüremeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

New York Times 22 Aralık'taki haberinde, YPG/PKK'nın elinde tuttuğu bin 100 DEAŞ'lı terörist ile onların 2 bin 80 yakınını serbest bırakmayı görüştüğünü yazmıştı.

Özellikle yabancı teröristlerin durumu tartışılıyor

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şimdiye kadar tüm DEAŞ'lıların YPG/PKK tarafından Suriye'deki cezaevlerinde tutulduğunu ve bunların yaklaşık 800'ünün yabancı olduğunu söyledi.

Akıbetlerinin ne olacağının tartışılmaya devam ettiğini belirten Orhan, "Yabancı teröristlerin aralarında her ülkeden terörist var. Bunların ne olacağı konusunda farklı tartışmalar var. Avrupa kesinlikle teslim almak istemiyor. Şimdiye kadar YPG bölgelerinde kalmaları istendi. Bir ihtimal, ABD'nin DEAŞ'lı yabancı teröristleri teslim alması ve belki idamın yasal olduğu eyaletlerde idam edilmeleri. Bu olasılık tartışılıyor." diye konuştu.

DEAŞ, ekim 2017'de Suriye'deki kalesi Rakka'yı kaybetmesiyle hızlı bir çöküş sürecine girmişti. Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ'ın çıkarıldığı alanların neredeyse tamamını terör örgütü YPG/PKK işgal etti. ABD'nin yoğun hava desteğiyle saldırılarını sürdüren YPG/PKK, DEAŞ'ı Irak sınırındaki bir beldeye sıkıştırdı. DEAŞ, Deyrizor'daki bu beldeye ek olarak, Humus'taki çöl bölgesinde varlık gösteriyor. Buradaki yaklaşık 5 bin kilometrekare alanda DEAŞ, Beşşar Esed rejimi güçlerince kuşatılıyor.

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