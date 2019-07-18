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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
18.07.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

ABD'nin Suudi Arabistan'a asker gönderme hazırlığında olduğu iddia edildi

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ABD'nin Suudi Arabistan'a asker gönderme hazırlığında olduğu iddia edildi

ABD'nin, Suudi Arabistan'a yüzlerce asker gönderme hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

CNN'nin Amerikalı iki savunma bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD'nin, başkent Riyad'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne 500 asker göndermesi bekleniyor.     

Yetkililer, pist ve havaalanı iyileştirmelerinin yanı sıra bir Patriot füze savunma bataryası için yapılan ilk hazırlıklar için az sayıda birlik ve destek personelinin halihazırda sahada olduğunu söyledi.     

Habere göre, Kongre, Suudi Arabistan'a asker sevkiyatı konusunda resmi olarak bilgilendirilmedi ancak bir yetkili, CNN'e konuya ilişkin açıklamanın gelecek hafta yapılmasının planlandığını ifade etti.     

Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Doğu Asya Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Projesi Direktörü Jeffrey Lewis'e göre, Planet Labs isimli şirketin uydu görüntüleri, haziran ayının ortasında hava üssündeki ABD askerlerinin ve destek personelinin ilk sevkiyatını gösterdi.     

Görüntüleri inceleyen Lewis, haziranın sonunda ve bu ayın başında çekilen sonraki görüntülerin de ABD birliklerinin konuşlandırılmasından önce sahada yapılan hazırlıkları gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.     

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, geçen ay Körfez'de yaşanan gelişmeler üzerine Orta Doğu'ya ilave bin asker sevk edileceğini açıklamış ancak askerlerin hangi ülkelere gönderileceğine ilişkin bilgi vermemişti.     

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören bir yasa tasarısını nisan ayında veto etmişti.     

ABD'nin başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez'deki müttefikleri ve İran arasında, son zamanlarda Basra Körfezi çevresinde karşılıklı açıklamalar ve deniz trafiğinde yaşanan olaylarla gerilim artmıştı.     

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ İSKAN KÖYÜ YERLEŞKESİ     

ABD yönetiminin, geçen ay Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarının ardından Orta Doğu'ya ek bin asker gönderme kararının ardından gözler Washington'un bölgedeki askeri varlığına çevrildi.     

AA muhabirinin ABD'nin bölgedeki askeri varlığına ilişkin açık kaynaklardan derlediği verilere göre, ABD'nin Orta Doğu'daki 11 ülkede toplam 46 askeri üssü bulunuyor.     

ABD'nin askeri varlık bulundurduğu Orta Doğu ülkeleri; Katar, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, İsrail, Suriye, Ürdün, Irak ve Umman olarak sıralanıyor.     

Körfez'in en büyük ülkesi Suudi Arabistan'da şu anda ABD'ye ait askeri üs bulunmuyor. Başkent Riyad'daki "Prens Sultan Hava Üssü", ABD'nin bölgedeki önemli üslerinden biri sayılıyordu ancak ABD, 2003 yılında buradaki askerlerini Katar'daki askeri üsse çekerek Suudi Arabistan'daki askeri varlığını sonlandırmıştı.     

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