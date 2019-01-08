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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
08.01.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

"ABD'nin Suriye'den çekilmesinde zaman çizelgesi yok"

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"ABD'nin Suriye'den çekilmesinde zaman çizelgesi yok"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Suriye'deki askeri varlığını sonladırmasının bir zaman çizelgesine bağlı olmadığını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın bir vaatte bulunduğunu ve yaklaşık 2 bin üniformalı personelin geri çekileceğini söyledi.

Gazetecilerin Suriye'den çekilmeye ilişkin sorusunu yanıtlayan Pompeo, "Zaman çizelgeleri hakkında konuşamayız ancak başkan bir vaatte bulundu. Sahadaki yaklaşık 2 bin üniformalı personelimizi Suriye'den çekeceğiz." dedi.

Pompeo, ABD'nin bölgedeki müttefiklerini Suriye'den çekilmeyle ilgili bilgilendirdiğini belirterek, "Tüm müttefiklerimizi tam olarak bilgilendirdik. Onlarla konuşmaya devam edeceğiz. Eğer işler mükemmel gitmiyorsa, daha iyisini yapmak için çabalayacağız. Kaygılarını giderdiğimiz konusunda emin olacağız." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Suriye'den çekilmeye ilişkin çelişkili ifadeler kullandığı yönündeki soruyu yanıtlayan Pompeo, "Bence ikisi de aynı şeyi söylüyor. İkisi de sonunda (Suriye'den) çıkacağımızı söylüyor. Başkan, (Suriye'den çekilmeyi) hedeflerimizi gerçekleştirecek bir düzen içinde yapacağımızı söyledi. (Bu açıklamalar) Bana gayet tutarlı geliyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Washington'ın DEAŞ ile mücadelesini bazı yerlerde "üniformalı askerlerinin varlığıyla bazı yerlerde de askerleri olmaksızın" sürdürdüğünü dile getirerek, Suriye'den çekilmenin başladığına ya da diplomatik personelin çıkıp çıkmadığına ilişkin sorulara ise cevap vermedi.

"İRAN'I GEVŞEK BIRAKAN BİR YÖNETİMİ DEVRALDIK"

İran'a yönelik yaptırımların işe yaramadığını söyleyenlerin, İran riyalinin değer kaybına bakması gerektiğini belirten Pompeo, "İran'ı gevşek bırakan bir yönetimi devraldık. İran'ı geriletme çabasının büyük gayret gerektirdiğinden emin olabilirsiniz. Son 24 ayda İran'ı yakından izleyerek bu konuda büyük yol katettik." şeklinde konuştu.

Pompeo, Tahran'ı "dünyanın bir numaralı terör sponsoru" şeklinde niteleyerek şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Orta Doğu'da eşi görülmemiş bir koalisyon inşa ettik. Bu koalisyon, terörizm ve İran'ın en büyük tehdit olduğu konusunda, bu tehditlere karşı birlikte çalışmamız ve tüm kaynaklarımızı yöneltmemiz gerektiği noktasında bizimle hemfikir. Hep beraber, İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleyecek bir politika belirleyeceğiz. Birlikte başarmayı umduğumuz en önemli şey bu."

Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında Ürdün, Mısır, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Umman ve Kuveyt'i ziyaret edecek.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (08.01.2019)
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