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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.12.2018 - 23:36, Son Güncelleme:

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı istişareler sonrasında alınmış

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ABD'nin Suriye'den çekilme kararı istişareler sonrasında alınmış

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını önceden bildiğini ve kararın Başkan Donald Trump ile üst düzey yetkililer arasındaki istişareler sonrasında alındığını belirtti.

Pompeo, ABD'li Fox News kanalına yaptığı açıklamada, Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kararın açıklanmasından önce kendisine bilgi verilip verilmediği sorusunu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Pompeo, bilgilendirmeden çok daha fazlasına hakim olduğunu, üst düzey yetkililer ve Başkan Trump arasında yapılan istişare toplantılarında da yer aldığını kaydetti.

Donald Trump'ın açıklamalarına atıfta bulunan Pompeo, ABD'nin Suriye'de bulunmasındaki ana sebebin DEAŞ'ı yenmek olduğunu ve elde edilen zaferin ardından bölgeden çekilmenin zamanın geldiğini belirtti.

Mike Pompeo ayrıca, DEAŞ unsurlarının dünyanın farklı yerlerinde hala faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, "ABD, terörle mücadeleye devam edecek ve ister Suriye'de, ister başka yerde olsun DEAŞ'a karşı savaşı sürdürecektir. Suriye'den çekilme kararı, bu yönetimin Orta Doğu'daki terörle mücadele konusunda sahip olduğu muazzam başarıyı azaltmıyor." ifadelerini kullandı.

ABD medyasında konuya ilişkin bir çok iddia yer almış, Trump'ın çekilme kararını tek başına verdiği ve yetkililere danışmadığı ileri sürülmüştü.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI

Amerikan medyası, dün ABD ordusunun Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." şeklinde açıklama yapmıştı.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği ve ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edilmişti.

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