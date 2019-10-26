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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
26.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD’nin Suriye’de kalma planı: Petrol bölgesine asker ve tanklar

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ABD’nin Suriye’de kalma planı: Petrol bölgesine asker ve tanklar

ABD Başkanı Trump’ın Suriye’den tamamen çekilme niyeti, yerini Deyrizor’daki petrol sahalarında ABD askerlerinin konuşlanması planlarına bıraktı. Pentagon hazırlık yapıldığını duyurdu. ABD basını da Suriye’nin doğusuna 500 asker ve onlarca tankın gönderilebileceğini yazdı.

TÜRKİYE ile Rusya arasında varılan Soçi Mutabakatı uyarınca Suriye’nin Türkiye sınırından terör örgütü PKK’nın kolu YPG’nin çekilmesi için verilen 150 saatlik süre devam ederken, Washington’da ABD’nin Suriye’deki askeri varlığı ile ilgili dikkat çekici değerlendirmeler yapılıyor. ABD Başkanı Donald Trump önceki gün Twitter’da, “Belki de şu an Kürtler için petrol yataklarına doğru gitmeye başlamalarının zamanıdır” ifadelerini kullanarak, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) en büyük bileşeni olan YPG ile işbirliğinin devam edeceğine işaret etmişti.

TAHKİMAT KARARI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Suriye’nin doğusundaki petrol yataklarını korumak üzere bölgeye askeri takviye yapacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Mark Esper’in DEAŞ ile mücadelenin Suriye’de devamı konusunda Başkan Trump’a gerekli konularda tavsiyelerde bulunacağı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ABD ve ortaklarının DEAŞ’a karşı elde ettiği en önemli kazanımlardan biri DEAŞ’ın önemli bir gelir elde ettiği Suriye’nin doğusunda petrol yatakları idi. Bu petrol yataklarının DEAŞ veya diğer istikrar bozucu aktörlerin eline geçmesini engellemek için ABD olarak, SDG’li ortaklarımızla koordineli bir şekilde Suriye’nin kuzeydoğusundaki pozisyonumuzu ek askeri unsurlarla tahkim edeceğiz. DEAŞ’ın ortaya çıkmaması için gelir akışını durdurmamız gerekir.”

Dün de Amerikan basını, Pentagon’un bu konu ile ilgili hazırlık yaptığını yazdı. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Beyaz Saray’ın Suriye’nin doğusundaki petrol bölgesinde 500 asker ve onlarca tank konuşlandırmayı değerlendirdiğini yazdı. Amerikalı askeri yetkililerin sunduğu seçeneklerin ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den tamamen çekilme niyetini tersine çevirdiğini belirten WSJ, yeni konuşlanma ile terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadeleye ilaveten, Suriye’nin doğusundaki petrol bölgelerinin kontrolünün hedeflendiğini yazdı. Gazete, bu petrol sahalarının Washington yönetimi için Suriye üzerine gelecekteki müzakerelerde potansiyel bir koz olacağını da aktardı.

GRAHAM’DAN AÇIKLAMA

Baştan beri Amerikan askeri gücünün Suriye’den çekilmesine karşı olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da Pentagon’un Suriye’deki petrol kaynaklarını korumak için plan hazırlığında olduğunu belirtti. Beyaz Saray’da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley ile yapılan brifinge katılan 10 senatörden biri olan Graham, brifingin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Graham, Suriye’deki petrol kaynaklarının korunması gerektiğine vurgu yaparak, “Genelkurmay Başkanı Milley, Suriye’nin belirli bölgelerindeki petrolün DEAŞ veya İran’ın eline geçmesini önleyebileceğimiz bir plan hazırlıyor” dedi.

ABD’nin Suriye’de kalma planı: Petrol bölgesine asker ve tanklar

ESPER: İKİNCİ AŞAMADAYIZ

NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında basına konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı çerçevesinde Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmeye başladıklarını ve ikinci aşamaya geçtiklerini söyledi. Esper, ikinci aşamanın petrol kaynaklarının korunmasına ve DEAŞ’ın petrole erişiminin engellenmesine yönelik olduğunu kaydetti. Çekilme stratejisi kapsamında Amerikan birlikleri yeni görev alanlarına konuşlandırılacak. ABD’nin, DEAŞ’ın petrol gelirine erişimini engellemek için Suriye’de azaltılmış bir varlık göstermeyi sürdüreceği mesajını veren Esper, Amerikan güçlerinin bölgede kalmasındaki ana gerekçenin DEAŞ’ın yenilmesi olduğunun altını çizdi. Esper, adımların Deyrizor’da bir miktar “mekanize gücü” içerebileceğini kaydetti. ABD Başkanı Trump ise dün Twitter’dan “Petrol güvence altına alındı. Askerlerimiz Suriye’yi, başka yerlere gitmek üzere terk etti. Eve gidiyoruz. Orada 30 gün boyunca orada olmamız gerekiyordu - bu 10 yıl önceydi. Uzman kılıklı aptallar, bu anlaşmadan ne çıkarımız olacağını sorduğunda basitçe ‘Petrol, ve askerlerimizi eve getiriyoruz, DEAŞ kontrol altında’ diyorum” dedi. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)

ABD’nin Suriye’de kalma planı: Petrol bölgesine asker ve tanklar

BİLGİ NOTU

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık bin Amerikan askerinin Suriye’den çekileceğini açıklamış, ancak daha sonra 200 civarında askerin doğuda petrol sahalarının olduğu Deyrizor’da kalacağı belirtilmişti. Trump’ın Suriye ilgili paylaştığı tweetlerden birinde “Petrol güvende” demesi de dikkat çekmişti.

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