ABD'nin silah lobisinin başına o geçti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'nin silah lobisinin başına o geçti
GeriDünya ABD'nin silah lobisinin başına o geçti
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
BBC Türkçe
08.05.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

ABD'nin silah lobisinin başına o geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'nin silah lobisinin başına o geçti

ABD'de, Ronald Reagan'ın başkan olduğu 1980li yıllarda Washington yönetimini sıkıntıya sokan 'İran-Kontra' skandalının odağındaki isimlerden emekli yarbay Oliver North, ABD'nin en güçlü silah lobisi Ulusal Silah Birliği'nin (NRA) başına geçti.

NRA, Florida'da Şubat ayında bir okula düzenlenen ve 17 kişinin öldüğü saldırıdan sonra silahlanmaya karşı yasal kısıtlamalara destek vermediği için tepki çekmişti.

Saldırıdan sonra yüz binlerce kişi silahlanma karşıtı gösteriler için ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenlemişti.

Yapılan oylama sonucu birliğin başkanı olan olan eski ABD Deniz Piyadesi Yarbayı Oliver North, Reagon yönetiminde İran'a gizli, yasa dışı silah satışı yapıp, elde edilen parayı da Nikaragua'da komünist Sardinistalara karşı savaşan kontrgerillalara aktarılamsına öncülük etmişti.

Sardinistalara karşı savaşan kontrgerillalara yardım, insan hakları ihlallerinden dolayı yasaktı. Olayın ortaya çıkması üzerine emekli yarbay North yargılanmış ve 1989'da ABD fonlarını yasadışı yollarla aktarmaktan suçlu bunulup mahkûm edilmişti.

Reagan yönetimini zora sokan skandal 'İran-Kontra skandalı' olarak biliniyor.

North, daha sonra Kongre'de ifade vererek dokunulmazlık kazanmış ve hakkındaki ceza da kaldırılmıştı.

TRUMP: SİLAHLANMA HAKKI KUŞATMA ALTINDA

North daha sonra televizyon kanallarında muhafazakâr siyasi görüşlerini dile getirip yorumculuk yapmaya başladı. North ayrıca Fox News'un da düzenli katkıda bulunan yorumcularından.

ABD'nin en güçlü silah lobisi NRA'in yöneticisi Wayne LaPierre, North için 'Amerika'nın özgürlüğü için mücadele eden efsane bir savaşçı' dedi.

Yazılı açıklamasında LaPierre, North'un 'yetenekli bir yorumcu ve becerikli bir lider' olduğunu söyledi. LaPierre, "Bu zamanlarda birliğimizin başkanlığına North'tan daha iyi birini düşünemiyorum" ifadelerini kullandı.

NRA, her türlü silahsızlanma kampanyasının karşısında duruyor ve silahlanmanın ülkeyi daha güvenli yaptığını savunuyor.

Geçen Cumartesi Teksas, Dallas'ta NRA'in konferansında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalıların silahlanma hakkının 'kuşatma altında olduğunu' söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

ABD'nin silah lobisinin başına o geçti

Son dakika! Fransa'dan sert çıkış... 'Tekrarlarsa yine vururuz'

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?