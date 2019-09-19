ABD'nin savaş açıklamasına İran'dan flaş sözler
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Twitter hesabından Trump'ı da etiketleyerek yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun 'savaş' sözlerine karşılık verdi.
Zarif Twitter hesabından şunları söyledi:
"Savaş sebebi mi savaş kışkırtıcılığı mı?
Bolton'un B Takımı'nın kalıntıları Trump'ı savaşa sürüklemeye çalışıyorlar.
Kendi iyilikleri için istediklerine ulaşmamaları adına dua etmeliler.
Yemen'deki savaşı 4 yıl önce sona erdirmeyecek kadar kibirliydiler."
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün, "Saldırıya uğrayan Suudilerdi, saldırı onların topraklarına yapıldı, bu doğrudan onları hedef alan bir savaş nedeniydi" açıklamasında bulunmuştu.
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