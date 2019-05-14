ABD’nin S-300 füzesi mi var

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD’nin S-300 füzesi mi var
GeriDünya ABD’nin S-300 füzesi mi var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
14.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

ABD’nin S-300 füzesi mi var

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
ABD’nin S-300 füzesi mi var

Askeri konularda online yayın yapan ‘Defense Blog’ sitesinde ABD’de olduğu iddia edilen Rus yapımı S-300 füze savunma sisteminin uydu görüntüleri yayınlandı. S-300 sisteminin Ukrayna tarafından ABD’ye verilmiş olabileceği öne sürülüyor.

Washington yönetimi, Türkiye’yi Rus yapımı S-400 uzun menzilli hava savunma sistemi alımı yüzünden yaptırımlarla tehdit ederken, ABD’nin aynı silahın bir alt serisi olan S-300 sistemi sahibi olduğu iddia edildi. Askeri ve savunma konularında online yayın yapan ‘Defense-blog’ dergisi, sosyal medyada silah meraklılarının ABD’deki S-300 rampasının uydu görüntülerini yayınladığını kaydetti. Rus uzmanlar sistemin ABD’ye Ukrayna tarafından gönderilmiş olabileceği üzerinde duruyor.

POROŞENKO MU VERDİ

Rusya Savunma Bakanlığı danışmanlarından ve “Ulusal Savunma” dergisi yayın yönetmeni İgor Korotçenko, “2014 yılında Rusya ile yaşanan krizden sonra Ukrayna’daki Petro Poroşenko yönetiminin ABD’ye Sovyet dönemine ait silahların sırlarını verdiği üzerinde duruyoruz. Ukrayna Savunma Bakanlığı envanterinde yer alan S-300 bataryası da ancak bu ülke üzerinden Amerika’ya göç etmiş olabilir” yorumunu yaptı.

‘MODASI GEÇMİŞ SİSTEM’

Koretçenko ayrıca 1980 yapımı olduğu tahmin edilen S-300 modeliyle şimdiki S-300 ve S-400 arasında büyük fark olduğunu belirterek “Onların elindeki modası geçmiş eski sistem. İstedikleri kadar inceleyebilirler. Faydası olmayacaktır. Çünkü şu an Rusya’nın kullandığı teknoloji çok farklı. S-400’lerde günümüzde kullanılan yazılım tamamen farklı” dedi. ‘Defence Blog’ ise ABD’nin S-300’ü savaş uçakları eğitiminde düşman sistemini taklit etmek için kullandığını öne sürdü. Sovyet Rusya döneminden beri üretilen S-300’ler 1978 yılından bu yana hizmette.

ABD’deki bir askeri üste olduğu söylenen rampa, radar ve komuta merkezi aracının uydu görüntülerini inceleyen Rus uzmanlar, bunun S-300PT serisine ait olduğunu tespit etti. Bu modeldeki uzun menzilli hava savunma silahları Ukrayna’nın yanı sıra günümüzde NATO üyesi Bulgaristan ile Slovakya’nın
elinde de var.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

Eski Rum bakan'dan itiraf gibi sözler: Türkiye'yi durduracak bir ülke yok

Trump'tan Çin'e gözdağı

İngiliz Dışişleri Bakanından İran'la çatışma uyarısı

Arap dünyasından BAE açıklarında gemilere sabotaja kınama