ABD'nin Rusya kararı belli oldu
Reuters haber ajansı, Trump yönetiminin Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne gönderdiği mektup ile, ABD'nin Rusya'ya kısa süre içinde yeni yaptırımlar koymayı düşünmediğini ilettiğini duyurdu.
Rus haber ajansları, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Washington'daki Rusya büyükelçiliğine, Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar getirmek için acil planları bulunmadığını bildirdiğini duyurdular.
TASS ajansının haberine göre Rusya dışişleri bakanlığından bir kaynak, "ABD'nin Rus büyükelçiliğine şimdilik yeni yaptırımlar getirilmeyeceğini bildirdiğini teyit edebilirim" dedi.
Benzer bir bilgi Interfax ajansından da açıklandı.
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