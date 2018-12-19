ABD'nin Patriot kararına Türkiye ve Rusya'dan ilk yorum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'nin Patriot kararına Türkiye ve Rusya'dan ilk yorum
GeriDünya ABD'nin Patriot kararına Türkiye ve Rusya'dan ilk yorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
19.12.2018 - 19:39, Son Güncelleme:

ABD'nin Patriot kararına Türkiye ve Rusya'dan ilk yorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'nin Patriot kararına Türkiye ve Rusya'dan ilk yorum

Reuters'a konuşan 2 Türk yetkili, ABD'nin Patriot kararının memnuniyetle karşılandığını ancak S-400 satın alma kararının değiştirilmeyeceğini söyledi. ABD'nin kararına Rusya'dan da ilk yotrum geldi.

Reuters'a konuşan adı açıklanmayan 2 Türk yetkili, ABD'nin Patriot kararınını değerlendirdi. Yetkililer ABD'nin Türkiye'ye Patriot füze sistemlerinin satışını,  onaylamasının memnuniyetle karşılandığını ancak S-400 satın alma kararının değiştirilmeyeceğini söyledi.

RUSYA'DAN İLK YORUM

DHA'nın haberine göre ABD'nin kararına Rusya'dan da ilk yorum geldi. Rusya meclis alt kanadı Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi Sergey Jeleznyak, ABD Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'ye Patriot füze sistemlerinin satışını, Moskova ile Ankaranın Rus S-400 sistemlerinin anlaşmasına engel olmak için onayladığını iddia etti.

Jeleznyak yaptığı açıklamada, ABD, Rusya ile Türkiyenin S-400 füze kompleksleri anlaşmasına engel olmaya çalışıyor, tam da bu yüzden ABD Dışişleri Bakanlığı çok kısa sürede 3 milyar 500 milyon dolar değerindeki Patriot füze komplekslerinin satışını onayladı. Washington, Türkiye'nin silahı ABD'den satın almaya devam etmesini umuyor ifadesini kullandı.

EKSTRA ÇABA

Parlamenter, Washington'ın Ankara'nın Rus S-400 komplekslerini almasına yönelik anlaşmayı bozmak için ekstra çaba harcaması gerektiğini belirtti. Jeleznyak, Türkiyenin son zamanlarda uluslararası arenada bağımsız bir ülke gibi davrandığının ve kendi ulusal çıkarları ve hedeflerinden yola çıktığının altını çizdi.

Jeleznyak, 'Türkiye, NATO üyesi olmasına rağmen, bağımsız dış politikasını yürütüyor ve egemenliğinin korunmasında öncelikle kendisine güveniyor' dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (19.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika... ABD, Suriye'deki güçlerini çekme hazırlığında

Almanya'dan Rusya'yı kızdıracak hamle

Son dakika... BM'den çok tartışılacak Filistin kararı

Ödül töreninde pot kırdı! Açıklama yapmak zorunda kaldı