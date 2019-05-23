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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.05.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

'ABD'nin Orta Doğu ile olan bağı ciddi oranda azalacak'

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'ABD'nin Orta Doğu ile olan bağı ciddi oranda azalacak'

Harvard Üniversitesi Profesörü Stephen Walt, ABD'nin Orta Doğu ile olan bağının ciddi oranda azalacağını ve bununla birlikte askeri olarak bölgeden geri çekilmeye başlayacağını ileri sürdü.

Harvard Üniversitesi Profesörü Stephen Walt, ABD'nin Orta Doğu ile olan bağının ciddi oranda azalacağını ve bununla birlikte askeri olarak bölgeden geri çekilmeye başlayacağını ileri sürdü.

Harvard Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Walt, Georgetown Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü ve eski Beyaz Saray yetkilisi Charles Kupchan ve John Hopkins Üniversitesi Profesörü Özgür Özdamar, ABD'nin başkenti Washington'da Türk Miras Vakfı (THO) tarafından düzenlenen panelde konuştu.

Konuşmasında Orta Doğu'daki gelişmelere ve ABD'nin bölgeye olan ilgisine değinen Walt, "Amerika'nın bölgeyle olan bağı tamamen bitmese de ciddi oranda azalacak. ABD, (Orta Doğu'da) bazı durumlarda askeri varlık gösterse de daha çok diplomatik olarak varlığını sürdürecek." dedi.

Walt, ABD'nin bölge ile olan ilişkisinde yaptığı en büyük hatanın, bazı ülkelere diğerlerine oranla daha farklı bir yaklaşım sergilemesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"ABD'nin bazı Orta Doğu ülkeleriyle özel ilişki kurması, diğer ülkelerin Washington ile ilişki kurma becerilerini yabancılaştırıyor. Filistin-İsrail çatışmasında görüldüğü gibi bu sorun, ABD'nin İsrail ile özel bir ilişkisi kurmasıyla ortaya çıktı. Yapmamız gereken, bölgede mümkün olduğunca çok ülke ile normal bir ilişki kurmaya çalışmak."

Walt'ın söylemine destek veren Charles Kupchan ise Washington'un ilgisinin artık Asya pazarına yönlenmeye başladığını ve ABD'nin Orta Doğu'ya gösterdiği fazla ilginin zamanla azalacağını savundu.

ABDnin Orta Doğu ile olan bağı ciddi oranda azalacak

Kupchan, buna rağmen ABD'nin bölgeden hızlı çekilmesinin de Irak ve Afganistan'da olduğu gibi sorun oluşturacağını kaydederek, "Orta Doğu'dan çıkmaya çalışıyoruz ama Orta Doğu her seferinde bizi geri içine çekiyor." ifadelerini kullandı.

Diğer konuşmacı Prof. Özdamar da küresel hiyerarşideki dış politika rollerinin önemli ölçüde değiştiğini belirterek, "Bölgede görülen problemler özellikle 'Arap Baharı' ayaklanmasından ve bölgedeki büyük değişimlerden kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin eski Başkan George W. Bush zamanında güvenlik sağlayıcısı rolü üstlendiğini fakat Başkan Barak Obama zamanında daha az müdahaleci bir hale büründüğünü savunan Özdamar, Başkan Donald Trump yönetiminin ise bölgeye yönelik belirli ve yeterli bir planının olmadığına dikkati çekti.

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