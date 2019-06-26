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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleri"ABD'nin müzakere önerisi aldatmacadır"
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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
26.06.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

"ABD'nin müzakere önerisi aldatmacadır"

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"ABD'nin müzakere önerisi aldatmacadır"

İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin müzakere çağrısının "aldatmaca" olduğunu söyledi

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da yargı erki mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada Hamaney, baskıyla neticeye varamayan ABD'nin başka yollar aradığını ifade etti.

Hamaney, "ABD'nin müzakere önerisi aldatmacadan başka bir şey değil. Düşman baskıyla bir sonuca varamayınca, İran halkını saf bir millet yerine koyarak, 'İran halkı kalkınmalıdır' diyor. Tabii ki bu millet kalkınacaktır ama siz olmadan. Ve sizin yaklaşmamanız şartıyla." ifadelerini kullandı.

Şah Muhammed Rıza Pehlevi döneminde ABD ve İngiltere'nin İran üzerindeki etkisini hatırlatan Hamaney, şunları söyledi:

"O bedbaht dönemde (Şah dönemi) İran milletinin geri kalmasına sebep sizdiniz. Şimdi de sizin varlığınız, İran'ın geri kalması ve ilerlemesinin durmasından başka bir sonuç vermeyecektir."

Hamaney, "Eğer müzakerede onun sözünü dinlersen, milleti mahvedecek. Dinlemezsen, siyasi atmosfer oluşturarak propaganda ve baskılarına devam edecek." dedi.

ABD'nin müzakere önerisini "silah bırakma ve İran'ın (bölgedeki) etkisinin yok olması" olarak değerlendiren Hamaney, ABD'nin müzakereyle ülkesini silahsızlandırmayı ve etki alanını yok etmeyi hedeflediğini, böylece İran'a her istediğini yapma durumuna gelebileceğini savundu.

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