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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
07.07.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

ABD'nin Mojave Çölü'ndeki donanma üssü tahliye edildi

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ABD'nin Mojave Çölü'ndeki donanma üssü tahliye edildi

ABD'nin California Eyaleti'nde merkez üssü Mojave Çölü olan iki depremin ardında ABD Donanmasının Mojave Çölü'ndeki Deniz Hava Silahları Üssü'nün tahliye edildiği belirtildi.

ABD'nin California Eyaleti Valisi Gavin Newsom, eyaletin güneyinde art arda meydana gelen iki büyük depremin afet hazırlıkları açısından ciddi bir uyarı olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

California'nın güneyindeki Ridgecrest kasabası yakınında perşembe ve cuma günü meydana gelen depremlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Newsom, "Art arda meydana gelen iki deprem, eyaletin geri kalanı için olduğu kadar ülkenin başka yerleri için de bir uyanma çağrısı olarak görülmeli. Hükümetler depremlere alınacak tedbirler konusunda kurallar koymalı, uyarı sistemleri geliştirmeli. Vatandaşlar deprem olduğunda kendilerini nasıl koruyacağına dair bilgi sahibi olmalı." diye konuştu.

100 MİLYON DOLARLIK KAYIP

Newsom, can kaybı veya ciddi yaralanmanın yaşanmadığı depremlerin yaklaşık 100 milyon dolarlık hasara yol açtığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü söyleyen Newsom, Trump'ın depremin yol açtığı zararların karşılanması için federal bütçeden destek sözü verdiğini kaydetti.

ÇÖLDEKİ DONANMA ÜSSÜ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, depremin ardından ABD Donanmasının Mojave Çölü'ndeki Deniz Hava Silahları Üssü'nün tahliye edildiği belirtildi.

Eyalette perşembe ve cuma günleri, merkez üssü Ridgecrest yakınları olan 6,4 ve 7,1 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Sarsıntıların California'da son 20 yıldaki en şiddetli depremler olduğu açıklanmıştı.

Depremin ardından artçı sarsıntıların yoğun yaşandığı bölge genelinde yollar, su ve gaz boru hatlarında hasarlar oluşmuş, 28 bin nüfuslu Ridgecrest kasabası ve çevresinde acil durum ilan edilmişti.

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