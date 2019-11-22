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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
22.11.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

ABD'nin Kore'den asker çekeceği iddiasına Pentagon'dan yalanlama

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ABD'nin Kore'den asker çekeceği iddiasına Pentagon'dan yalanlama

ABD ile Güney Kore arasında yarımadadaki Amerikan askerlerinin masraflarına ilişkin müzakereler devam ederken Güney Kore basını, anlaşma sağlanamadığı takdirde ABD'nin 4 bin askerden oluşan tugaylarından birini buradan çekmeyi planladığını iddia etti. Pentagon ise iddiayı jet hızı ile yalanladı.

Yazılı açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Chosun İlbo gazetesinin ABD Savunma Bakanlığının Kore Yarımadası'ndan asker çekmeyi planladığına ilişkin haberi gerçeği yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Güney Kore'ye ve halkına ABD'nin derin bağlılığını yinelediğini kaydeden Hoffman şunları kaydetti:

"Bu tür haberler, isimsiz tek kaynağa dayalı haberlerdeki sorumsuz ve tehlikeli hataları ortaya koyuyor. Chosun İlbo'ya haberini derhal geri çekmeleri talebinde bulunuyoruz."

ABD ile Kuzey Kore arasında devam eden Pyongyang'ın nükleer programına ilişkin görüşmeler uzun zamandır Washington ile Seul arasındaki ilişkilere yansıyor.

Esper hafta sonu, Güney Kore ile ortak yapılması planlanan askeri tatbikatı, Kuzey Kore'ye yönelik "iyi niyetlerinden" dolayı ertelediklerini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Güney Kore'nin ülkede konuşlu ABD askerlerinin masraflarını karşılaması için sağladığı katkıyı artırması talebinde bulunmuş ve bu durum iki ülke arasında yeni müzakerelere yol açmıştı.

Amerikan ve Kore basınına yansıyan haberlerde ABD'nin Güney Kore'den bu parayı yıllık 5 milyar dolara çıkarmasını istediği iddia ediliyor.

Güney Kore yönetimi, 2019'da ABD askerlerinin masrafları içn yaklaşık 1 milyar dolar ödemişti.

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